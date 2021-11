24.11.1991 saimme kuulla suru-uutisen. Freddie Mercury oli kuollut. Olin kuunnellut Queeniä vasta noin pari vuotta, mutta uutinen järkytti 15-vuotiasta muusikonalkuminääni suuresti.

Queen oli yksi merkittävimmistä vaikuttajista siihen, että innostuin vakavammin musiikista. Katselin usein Live at Wembley -konserttitaltiointia VHS-nauhalta ja olin aivan myyty. Koko bändi oli mahtava, mutta ennen kaikkea nokkamiehenä karismaattisesti kukkoillut vahvaääninen mies keltaisessa takissaan oli jotain aivan maagista.

Queeniltä oli helmikuussa 1991 ilmestynyt studioalbumi Innuendo, jota kuuntelin lähes päivittäin cd:ltä. Viimeinen raita The Show Must Go On vavisutti nuoren miehen sisintä tavalla, jota on vaikea pukea sanoiksi.

Kappaleessa oli jotain yliluonnollista, epätodellista. Kuinka joku voi laulaa noin? Välittää tunnetta äänellään. Freddie Mercuryn totaalinen nerous alkoi valjeta tajuntaani hiipien.

Myöhemmin olen lukenut, että Freddie oli tempaissut The Show Must Go Onin ensimmäisellä otolla sisään. Vodkapaukku kiduksiin ja klassikko narulle. Myyttiä tahi totta, aivan sama minulle. Lopputulos on kuolematon.

Pääasiassa kitaristi Brian Mayn omista erokokemuksistaan kirjoittama kappale aukeaa jokaiselle kuulijalle eri tavalla. Siinä juuri on musiikin voima, miten yksi näkökulma muuttuu toiseksi ja miten uskomattomalla tavalla tunteita pystyy välittämään sanoin, sävelin, soittimin. Ja jos joku, niin Freddie Mercury todella välitti.

Viimeinen musiikkivideo, jossa Freddie ehti esiintyä ennen kuolemaansa, oli These Are The Days Of Our Lives. Rakkaan neroni hauras olemus riipaisee kerta toisensa perään, kun mustavalkoiset kuvat tavoittavat verkkokalvoni.

Freddie Mercury oli kuollessaan saman ikäinen kuin minä nyt, 45-vuotias. Tajusin vasta tätä kirjoittaessani, että meillä oli lähes täsmälleen 30 vuotta ikäeroa. Onko hänen kuolemastaan todella jo niin kauan? Uskomatonta, miten nopeasti aika kuluu. Onneksi Queenin musiikki on kulkenut mukanamme kaikki nämä vuodet.

Nostakaamme malja Freddie Mercuryn kuoleman 30-vuotismuistopäivän kunniaksi ja nauttikaamme elämästä, päivittäin.

”The most important thing is to live a fabulous life. As long as it's fabulous I don't care how long it is.” — Freddie Mercury