Ars Pori Megastore -niminen taidenäyttely loppui Isokarhussa viikonloppuna. Harri Sippola on tyytyväinen siihen, miten siitä oli iloa niin monelle taholle: sekä kauppakeskukselle että taiteilijoille – ja tietenkin yleisölle.

Kulttuurimies Harri Sippola on opettanut Kiinassa englantia ja kuunnellut Jyrki Kankaan oppeja: ”Kannattaa tehdä sitä, missä on hyvä”

Porin keskustaa katsellessaan Sippola ei näe tyhjiä liiketiloja, vaan valtavan potentiaalin.

Tilaajille

Pori

”Kun nyt on käynyt niin, että sattumoisin olen syntynyt tälle pallolle ja tälle paikkakunnalle tietoiseksi olennoksi, enkä esimerkiksi kolibriksi sademetsään, niin miksi en käyttäisi aikaani mielekkäiden asioiden tekemiseen. Aikaa on rajatusti. Kannattaa keskittyä siihen, missä on hyvä ja mitä pitää merkityksellisenä.”