Porilaisesta Volvosta tulee julkkis vanhoilla päivillään – Risto Setälän Duett on näkyvässä roolissa uudessa Hamsterit-elokuvassa

Porilainen museoauto päätyi ison suomalaiselokuvan kuvauksiin, kun mobilisti otti siitä valokuvan ja lähetti foton kaverilleen.

Pori

Markku Pölösen parhaillaan tekeillä olevassa Hamsterit-elokuvassa on mukana porilaisväriä, sillä täkäläisen Risto Setälän punainen Volvo Duett P210 vuosimallia 1962 valikoitui leffan päärooliin. Tai oikeastaan pääroolissa on Peter Franzén, mutta leffan menopeleistä porilaisauto on ehdoton ykkönen.