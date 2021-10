Vuokrasähköpotkulautoja on nyt Porissa noin 200 – toistaiseksi suurimmilta onnettomuuksilta on vältytty

Sähköpotkulautoja on näillä näkymin käytössä talvellakin. Ainakin silloin, jos olosuhteet niillä ajamisen sallivat.

Porissa on nyt vähän alle sata punaisen tarran sähköpotkulautaa ja määrä tuplaantuu sinisten tarrojen laudoilla. Kokonaisuus vaihtelee sen mukaan, kuinka moni niistä on huollettavana samaan aikaan. Arkistokuva.

Porin katukuvassa on nyt paljon vuokrattavia sähköpotkulautoja. Ne saapuivat kaupunkiin syyskuun lopulla, ja tällä hetkellä niitä on käytettävissä noin 200. Lukema vaihtelee sen mukaan, kuinka moni laudoista on huollettavana samaan aikaan.