Tilaajille

Heipä hei, sinä seniorikansalaisen digipuolen vastuuraukkaparka! Olit sitten läheistä sukua tai epäonninen vävykokelas, olet todennäköisesti jo joutunut keskustelemaan digiholhokkisi kanssa Internetistä. Mikä se on, missä ja miten se on, sekä: "Kuka siin netis on?".