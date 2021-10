Rakkaus on kaikkia maailman uskontoja tärkeämpää

”Jos joku tässä maailmassa on varmaa, niin se, että rakkaus on kaikkia maailman uskontoja tärkeämpää”, kirjoittaa Teemu Niemelä kolumnissaan.

Afganistanissa ääri-islamistinen Taleban-liike kaappasi vallan elokuussa palauttaen maan suurissa kaupungeissa kahdenkymmenen vuoden aikana rakennetun edistyksellisen kehityksen takaisin 600-luvulle mm. piesten naisia, jotka pukeutuvat sharian vastaisesti.

Ruotsalainen taiteilija Lars Vilks kuoli traagisesti auto-onnettomuudessa 3.10.2021. Samana päivänä sosiaalinen media täyttyi kuolemaa juhlivista, jumalaa ylistävistä kommenteista. ”Alhamdulillah!” kaikui ylväänä ja kovaa.

Pari päivää myöhemmin julkaistiin uutinen, jossa kerrottiin Ranskan katolisen kirkon noin 3000 papin käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen yli 300.000 lasta viimeisen 70 vuoden aikana.

Yhdysvalloissa Texasin osavaltio tiukensi aborttilakejaan. Nyt tilanteessa, jossa isä raiskaa tyttärensä, on laitonta tehdä abortti. Eli sillä, jolla on kohtu, ei ole valtaa päättää omasta ruumiistaan.

Nämä kaikki asenteet ja ihmisoikeusrikkomukset vain jonkun pyhän kirjan tulkinnan vuoksi. Sen kirjan ovat kirjoittaneet ihmiset, sitä ei mikään yliluonnollinen voima ole sanellut tai maan kamaralle lähettänyt.

Mikä on uskonnon merkitys ihmiselle? Mihin ihmiskunta tarvitsee uskontoa? Ollakseen parempi ihminen? Ei tarvitse. Ihminen voi uskoa puolestani mihin tahansa, mutta uskonto on eri asia kuin usko. Uskonto sakramentteineen, käskyineen, kieltoineen sun muineen on tunteiden tukahduttamista, pelottelua ja monien ihmisryhmien kiusaamista, sortoa ja alistamista.

Miten selibaattilupauksen antanut katolinen pappi perustelee yhtäkään seksuaalista hyväksikäyttötapausta uskontonsa kautta? Miksi osa muslimeista iloitsee, kun heidän profeettansa pilakuvan piirtänyt taiteilija menettää henkensä? Mikä maailmassa on vialla?

Kiltteys ja rakkaus taas eivät maksa mitään. Eivätkä tarvitse ainoatakaan jumalaa tai pyhää kirjaa toteutuakseen. Lapsille ei tule opettaa, että he ovat lähtökohtaisesti syntisiä, joiden tulee katua koko elämänsä. Lasten tulee saada olla lapsia. Heitä tulee rakastaa vilpittömästi ja osoittaa heille rakkautta sanoissa ja teoissa.

”Jumala on rakkaus”, sanotaan. Siitä yhtälöstä voi jättää ensimmäisen muuttujan pois. Pelkkä rakkaus riittää. Melkein kaikkeen. Höystettynä tietysti aimo tujauksella ihan tavallista maalaisjärkeä.

Jos joku tässä maailmassa on varmaa, niin se, että rakkaus on kaikkia maailman uskontoja tärkeämpää. Tähänkin varmasti moni haluaa esittää eriävän mielipiteensä syyttäen minua vaikkapa moraalirelativismista. Moraali on meillä kaikilla perimässä. Kasvatuksen ja oppimisen kautta se jalostuu ja näkyy ihmisen teoissa vaikkapa omaa lastaan kohtaan.

Ai niin: Maailmassa on edelleen kolmetoista valtiota, jossa saisin kuolemantuomion tämän kirjoitukseni vuoksi. Pistää miettimään.