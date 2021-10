Sammaloituvat stadionit – Pihlavan urheilukentän katsomo on rujoa betoniarkkitehtuuria, Ahlaisten stadion kuin vanhan Suomi-filmin maalaisromanttista urheilukuvastoa

Pihlavan ja Ahlaisten urheilukentät ovat muistoja alueen loiston päivistä.

Pihlavan urheilukentän betonikatsomo on nykykunnossaan rujo näky.

Kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 1995, jäähalleista tuli osa suomalaisten kuntien peruspalvelua. Vuosina 1996–2002 jäähallien määrä Suomessa melkein tuplaantui, kun maahan rakennettiin 88 uutta hallia.

Jäähalleja on rakennettu jopa alle 2 000 asukkaan kuntiin, kuten Tarvasjoelle ja Längelmäelle. Tarvasjoki on sittemmin liitetty Lietoon ja Längelmäki Jämsään – jossa on nyt kolme jäähallia.