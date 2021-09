Nykyään on koko ajan kiire. Kaiken on tapahduttava heti ja mahdollisimman halvalla. Joka puolella on uudistamista, tehostamista ja ties mitä muutoksen tuulta milloinkin. Tuntuu, ettei pankissakaan enää arvosteta asiakasta, joka haluaisi vain vartin verran turista pojantyttären kuulumisia virkailijalle.

Maailma on muuttunut pieneksi, eikä se enää mene öisin nukkumaan. Sen sijaan se on jatkuvasti läsnä ja valmiina toteuttamaan Sinun, kuluttajan, kaikki toiveet. Mitä saisi olla?

Kaiken sen kiireen keskellä sykkii pieni työntekijä kasvavassa vastuussa vajaan henkilökunnan keskellä. Aina välillä työtehtäviin lisätään puolihuolimattomasti joku digitalisaatio, Stigidilaatio tai homosaatio.

Pitää olla Foodorat, sähköiset työaikapankit, ryhmäviestiketjut ja reipas synergia. Työntekijämäärää tehostetaan, karsitaan ja tarkistetaan koherentin virtaviivaisuuden nimissä vuosittain ja taas sortuu kuollutta painoa elon tiellä. Opettele ja kehity, tai lomautu.

Kohta sitä huomaa tekevänsä kolmen kokeneen tyypin työt kesäharjoittelijan palkalla ja varamiehen statuksella. Tulee niitä epätodellisia hetkiä, kun seitsemän pientä tehtävää vaatisi repeämään kahdeksaan eri suuntaan. Tekisi mieli itkeä ja kiroilla, mutta siinä olisi taas kaksi asiaa lisää tehtäväksi.

Heikompi ihminen saattaisi murtua, mutta modernilla Zen-mestarilla on timantinkova ratkaisu jo valmiina. Se on Multipasking© – paras tapa vaikuttaa tuotteliaalta kiireen keskellä.

Tehokas työskentelytyyli vaihtuu saumattomasti täysin tarpeettomaan viuhtomiseen, jossa tehokkuus lisääntyy hieman ja aikaansaatu sotku massiivisesti. Tehdään montaa työtä samanaikaisesti, mutta vain vähän matkaa, kunnes seuraava tehtävä vie jo mukanaan. Multipasking© on ajan henki.

Multipasking© toimii myös kotona. Voit aloittaa tiskaamisen ja siirtyä saumattomasti pyyhkimään tiskipöytää kesken kaiken, koska kahvitahrat. Puhelimen soidessa voi jättää kaiken kesken ja laittaa siinä jutellessa vaikka pyykkejä kuivumaan sitten. Jos pyykkinaru sijaitsee ulkona, voi puhelun päätyttyä huomata kitkevänsä kasvimaata, vaikka aitaakin pitäisi suoristaa. Sen jälkeen voikin hyvillä mielin imuroida, kunnes muistaa tiskien jääneen kesken. Lisää Netflix ja toista tarvittaessa loputtomiin.

Lopulta on saatu aikaan valtava kasa puoliksi tehtyjä askareita. Kotiin saapuva puoliso luultavasti ihmettelee ihan ääneen kaikkea mitä on saatu aikaan.

Mikäpä siinä ihmetellessä, koska kiitos Multipaskingin©, muut huomaavat varmasti mitä olet ollut tekemässä.