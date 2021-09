Komea pitkospuureitti on luotojen uusi ylpeys

Myös Porin Metsän Veteraanilenkki alkaa olla valmis. Sinne saadaan vielä penkkejä, ja Mestareiden portaiden luokse tulee valot.

Pitkospuut helpottavat kulkemista maastossa, jota on raivattu esiin pusikon alta.

Porin Hevosluotoon, Lanajuovan rannalle, on ripeässä tahdissa rakentunut komea, kunnostettu luontopolku. Polku myötäilee Lanajuovantietä.

Kulkijoiden iloksi on rakennettu rouhea pitkospuureitti, jonka varrella on järeitä penkkejä. Osa penkeistä on rakennettu aivan joenuoman partaalle, joten niiltä kelpaa tiirailla vedenvirtausta ja kalojen polskintaa.