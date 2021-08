Purkutyömaan kolkosta suojamuurista tehtiin Porin torille taidegalleria

Torille on syksyllä tulossa myös talviaikaan avoinna oleva linja-autokahvila.

Pori

Porin vanhan torirakennuksen purkutyömaata suojaava betoninen muuri ei ole enää ankean harmaa ilmestys, sillä se sai loppuviikolla kupeisiinsa taiteilijoiden toteuttamia graffititeoksia. Samalla muuri muuntautui ”Muurigalleriaksi”, jonka on määrä esitellä vaihtuvia teoksia aina ensi vuoden kesäkuulle saakka.

– Galleriaan on tulossa monipuolisesti erilaisia teoksia ja sitä tullaan käyttämään hyödyksi muun muassa taidekasvatuksessa. Ensimmäiset teokset ovat graffiteja, mutta myöhemmässä vaiheessa muurilla nähdään myös paljon muuta, sanailee tiedotteessa tuottaja Harri Sippola Porin kaupungin kulttuuriyksikön toteuttamasta UrbCultural Planning -hankkeesta.

Muurigalleria on Porin kaupunkikeskusta ry:n ja Porin kaupungin kulttuuriyksikön yhteinen projekti, johon idea syntyi jo kauan ennen torirakennuksen purkutyömaan alkamista. Muuri on noin 70 metriä pitkä ja siinä on 25 betonielementtiä, joten tilaa teoksille riittää yllin kyllin.

– Jo purku-urakkaa kilpailutettaessa oli selvää, että suoja-aidan on oltava sellainen, jossa pystymme toteuttamaan jotain kivaa. Muurigallerian tehtävänä on elävöittää toria erityisesti myyntiaikojen ulkopuolisena aikana, sanoo Porin kaupunkikeskusta ry:n eli Porikortteleiden toiminnanjohtaja Mari Antikainen.

Vanhan torirakennuksen purkutyöt jatkuvat syyskuun loppuun saakka ja rakennuksen korvaajaa aletaan rakentaa hetimiten purku-urakan valmistuttua. Muuri gallerioineen katoaa torilta vasta sitten, kun sitä ei enää tarvita työmaan suojaksi.

Purkutyömaan johdosta Porin torilla tehdään kauppaa selvästi entistä pienemmällä alueella, mutta samaan aikaan myyntipaikoille on Antikaisen mukaan riittänyt korona-aikana erityisen hyvin kysyntää. Viime aikoina toritunnelmaa onkin voinut luonnehtia aiempaa intiimimmäksi, vaikka purkutyömaan äänet idylliä rikkovatkin.

Torin lähitulevaisuuden uusista tulokkaista Antikainen mainitsee linja-autokahvilan, joka on avoinna talvellakin. Sen on määrä aloittaa toimintansa torilla syksyn aikana.

