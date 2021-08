47-vuotias Jenni Aaltonen on todellinen monitoiminainen, jota ei muiden mielipide hetkauta – hän on kerännyt Instagramissa tuhansia seuraajia tanssivideoillaan

Jenni Aaltonen tekee paljon ja hänellä on samaan aikaan useampikin rauta tulessa. Ryhmäliikuntatunneillaan hän uskoo vahvuudekseen sen, että puuskuttaa siellä kaikkien muiden tavoin.

Porilainen Jenni Aaltonen on persoona, josta ihmiset pitävät yleensä nopeasti. Hän on avoin ja iloinen luonne, jonka ryhmäliikuntatunnit ja tanssivideot ovat keränneet osakseen mukavan määrän huomiota.

Hän on kerännyt Instagramissa noin 4 500 seuraajaa. Sen hän on onnistunut tekemään pääasiassa lyhyiden tanssivideoidensa avulla. Videoiden, joiden tarkoitus on piristää katselijoidensa päivää.