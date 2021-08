Koirarannan viereen avataan lokakuussa iso lemmikkihoitola: ”Tämä oli sellainen tuhannen taalan paikka, josta ei voinut kulkea ohi”

Sisätiloja Yyterin lemmikkihoitolassa on noin 550 neliötä. Sinne rakennetaan myös esimerkiksi treenipaikka koirille.

Johanna Kojo toteuttaa unelmaansa, vaikka remontti on vielä kesken. Kuvassa näkyvistä rakenteilla olevista koirakopeista koirat pääsevät halutessaan myös ulos. Asumuksia tutkii myös Kojon 13-vuotias koira Carla.

Koirarannan viereen on rakentumassa kovaa vauhtia lemmikkihoitola Mäntyluodossa. Entisen Tullin virastotalon katukerroksessa on tällä hetkellä käynnissä iso remontti, kun yrittäjä Johanna Kojo on päättänyt avata siihen Yyterin Lemmikkihoitolan. Ovien olisi tarkoitus aueta asiakkaille 1. lokakuuta.