Pelkkä paikallisuus ei saa olla itseisarvo toiminnan tukemiselle, kirjoittaa Porilaine-lehden kolumnisti Juho-Aleksi Lepistö.

Onhan sinua jo tänään muistutettu, että pitää tukea pientä ja paikallista?

Klassinen nykyajan automaattihokema, jonka kuulee niin pk-yrityksiltä, paikallisilta osaajilta, kuin aviomiehiltäkin harva se päivä.

Näin koronakaranteenien ja etätöiden jäljiltä on oikea aika olla reippaasti tukeva. Vaikeat ajat kun vaativat juuri Sinulta sitä helppoa rahaa ja pyyteetöntä rakkautta. Sinäkin olet pieni ja paikallinen yksilö, joten miksikäs ei?

Vaikka kyllähän ketjuille on paikkansa muuallakin kuin kovien jätkien lompakonjatkeina. Se kokemus ei ole pieni, sekavan persoonallisesti sisustettu ja intiimi elämys, muttei myöskään silkkaa välinpitämättömyyttä ja hapuilua kivalla meiningillä maustettuna.

Ketjuja on kaikkialla, koska se ketjun tarjoama juttu toimii.

Hesen tärkkelystikut ja majoneesimuki hampurilaisella on samanlainen annos kaupungista riippumatta ja Ikeaan eksyy aina. Ison ketjun laatu on tasaisen tasaista ja se on hyvä juttu, sillä silloin tietää mitä saa.

Ja onko artesaani edes välttämätön osa riipusta, tai pitsaa? Makuasia. Ei Kotipizza edes yritä tarjota unohtumattomia hetkiä. Sen mainoslausekin on rehellisesti: "Parempaa pizzaa saa hakea".

Edesmennyttä valtionmiestä väärin siteeratakseni: "Lukijani, kunpa tietäisit, miten vähällä järjellä osaa paikallisesta yrityskentästä hallitaan."

Baarinpitäjä voi olla mukana pelissä joko rakkaudesta lajiin, tai ihan vain rakkaudesta alkoholiin. Lempiliikkeesi omistaja saattaa nukkua takahuoneessa krapulaansa pois, tai jättää varoittamatta 18-vuotiaan vastuuseen puljustaan viikoksi. Työsopimuksetkin saattavat olla pelkästään suuntaa-antavia tarjoiluehdotuksia ja se ainoa työntekijä vartin myöhässä.

Pieni ja yksittäinen on aina persoonallinen valinta ja siksi yhtä lailla uhka kuin mahdollisuus.

Pelkkä paikallisuus ei saa olla itseisarvo toiminnan tukemiselle.

Mutta onhan täälläkin niitä timantteja. Pieniä ja paikallisia, joissa tarjotaan juuri sitä jotain, mitä ei muualta löydy. On osaamista, intohimoa ja tahto tuottaa ihmisille laatua. Porin yrityskentän vastineita Yyterille, tai Kirjurinluodolle: taianomaisia paikkoja, joissa asiat toimivat niin hyvin, ettei uskoisi olevansa Porissa ollenkaan.

Niitä kehtaa esitellä ulkopaikkakuntalaisillekin: "Tunny kattoo kui hianosti me veretää täälpäi"

Ne on niitä, joita kuuluukin suosia ja kannattaa. Ne ovat se tämän pienen ja paikallisen kaupungin juttu.

Kirjoittaja on Pieni ja paikallinen