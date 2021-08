Porin kaupungin ostamat fatbiket ovat olleet todella suosittuja – kaupungin luontoliikuntapaikat yllättäneet ulkopaikkakuntalaisen

Fatbiket ovat olleet kesällä lainattavissa kolmesta kirjastosta. Käyttöaste on ollut iso koko kesän ja sama jatkunee alkusyksylläkin.

Tilaajille

Porin kaupungin hankekoordinaattori Leea Toukola on itsekin päässyt ajamaan kaupungin hankkimilla läskipyörillä. Hänen mukaansa niillä ajaminen luonnossa on erittäin mukavaa.

Porissa on käynnissä Luonto liikuttaa – hyvinvointia luontoreiteiltä ja kuntopoluilta -hanke. Porin kaupunki sai hankerahaa luontoliikunnan kehittämiseen, ja sen avulla on yritetty saada kaupunkilaisia liikkumaan. Tavoitteena on ollut edistää muun muassa matalan kynnyksen liikuntaa sekä lähiluonnon näkemistä uusin silmin.