Porilaine

Vanhaa reposaarelaista kerrostaloa kutsutaan Pirtulinnaksi – talon tarina sai alkunsa, kun ahlaislaisesta kalastajasta tuli Räpsöön pirtukuningas

Stuertinkadun ja Pursimiehenkadun kulmassa on vanha kerrostalo, jota kutsutaan Pirtulinnaksi. Nimen alkuperä on usvan peitossa, vaikka yleinen tieto on, että talo on rakennettu aikanaan pirturahoilla. Pirtulinnasta tuli maankuulu jo 1930-luvulla, kun talossa sattui perheenisän ja kahden pikkulapsen hengen vaatinut tragedia.

Outi Pellikka ja Isto Mäkilä ovat Pirtulinnan nykyiset omistajat. Heidän vuokralaisensa ovat kiitelleet asuntojen seesteistä tunnelmaa. Meren pauhu kuuluu usein Takarannalta Pirtulinnan pihaan, mutta paksut seinät takaavat, että sisätiloissa on hipihiljaista.

Pori Reposaaren puutaloidyllistä erottuu vanha, massiivinen kerrostalo, joka sijaitsee niin sanotulla ”Villin lännen” alueella paikallisen urheilukentän kupeessa. Taloa on jo vuosikymmenten ajan kutsuttu Pirtulinnaksi, mutta harvalla tuntuu olevan tarkempaa tietoa, miksi.