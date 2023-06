Koronavuosien avokätisten valtion rahoitusosuuksien loppuminen, julkisten menojen leikkaustarpeet ja verotulojen hiipuminen ahdistavat kuntia.

Kunnanvaltuustoille on luvassa syksyksi visaisia budjettikokouksia. Arkistokuvassa Nakkilan kunnanvaltuusto istunnossaan syyskuussa 2022.

Kuntien ja kaupunkien johtavat talousvirkahenkilöt ovat nostaneet varoittelevat sormensa pystyyn vuoden 2024 ja tulevien vuosien taloussuunnittelussa. Kuntien talousarvioriihistä ennakoidaan hikistä tehtävärupeamaa niin isoissa kuin pienissä kunnissa erityisesti.

Tuulensuojassa eivät ole Satakunnan kunnatkaan. Pomarkun kunnanjohtaja Mikko Airaksinen kertoi (SK 7.6.) vireillä olevasta talouden tasapainottamisohjelmasta, jonka tavoitteena on etsiä noin puolen miljoonan euron vähennykset menoista.

Tehtävä on vaativa, sillä karsittava on löydettävä suunnilleen 7,8 miljoonan euron toimintakuluista ja alijäämän korjaamiseksi. Samanlainen, kertaluokaltaan yhtä tuskainen tasapainotus odottaa ratkaisuja naapurikaupungissa Porissa, jonka talous on myös alijäämäinen.

Vielä kirjoittamaton luku on Säätytalon hallitusneuvotteluista kunnille lankeava osuus julkisen talouden tervehdyttämisessä.

Verorahoitusta ei kuntien suuntaan ole missään tapauksessa tulossa lisää ja koronavuosien avokätinen valtionosuustulojen virta päättyy varmasti. Korona-avustuksilla monet kunnat yltivät huomattavan ylijäämäisiin tilinpäätöksiin.

Valtionvarainministeriön Säätytalolle toimittamissa laskelmissa on arvioitu, että kuntatalous olisi kokonaisuutena vielä tänä vuonna noin kaksi miljardia euroa ylijäämäinen. Jos näin on kuntien rahatilanne, siihen kyllä tulevan hallituksen leikkauskirves todennäköisesti iskee ja siirtää karsinnat kuntapäättäjien huoleksi.

” Karuna ennusteena on, että noin 260 kuntaa jää alijäämäiseksi tai yltää nollatulokseen.

Kuntien, kuntayhteisöjen ja valtion Kuntarahoitus antoi menneellä viikolla kuntatalouden katsauksessaan myrskyvaroituksen. Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio totesi, että vuodelle 2024 ennusteet näyttävät noin miljardi euroa heikompaa tulosta verrattuna valtionvarainministeriön laskelmiin.

Kuntarahoituksen raportin mukaan puuttuvaa kuntien miljardia euroa selittävät erityisesti heikkenevä taloussuhdanne, inflaation ja palkkaratkaisujen aiheuttama kulujen kasvu ja verotulojen hiipuminen.

Raportissaan Kuntarahoitus päätyy arvioon, että pieni vähemmistö kunnista ja lähinnä vain isot kaupungit olisivat taloudeltaan tasapainossa.

Arvion mukaan ensi vuonna kuntien yhteenlaskettu tulos oli 400 miljoonaa ylijäämäinen. Karuna ennusteena on, että noin 260 kuntaa jää alijäämäiseksi tai yltää nollatulokseen. Pienten kuntien seuraksi tähän niukkuuden ahdinkoon ovat ajautumassa entistä useammat keskisarjan kaupungit.

Syyskauden alkaessa kuntapäättäjien mietittävänä on siten enimmäkseen menovähennysten etsimistä ja vain harvoissa kunnissa on jakovaraa uusiin palveluihin tai investointeihin.