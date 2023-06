Ahdistuksen sijaan tarvitaan toivoa – Satakunnan tulevaisuus on nuorissa

Satakunnan Kansa haluaa tehdä tekoja nuorten mielenterveyden eteen. Tärkeä aihe on lehden juhlavuoden teema.

Elämä ei ole aina helppoa. Euroopassa käytävä sota luo epävarmuutta ja koronan jäljet näkyvät yhä, vaikka pandemia on jo voitettu. Ilmastonmuutos luo tummia pilviä tulevaisuutemme ylle, ja monelle yhteiskuntamme suorituskeskeisyys on aivan liian iso taakka. Tuskaa tuottavat myös yksinäisyyden ja syrjäytymisen tunteet. Miten tällaista kestää nuori ihminen, joka vasta opettelee elämää?

Toden totta, nuorten mieli on kovilla. Mielenterveyden keskusliiton mukaan nuoren mielenterveyden ongelmat, yksinäisyys ja syrjäytyneisyys ovat juuri nyt yleisempiä kuin koskaan.

Pieniinkin fyysisiin vaivoihin saa yleensä avun nopeasti, mutta liian moni nuori pettyy etsiessään apua henkiseen tuskaansa. Nuoret eivät välttämättä tiedä, mistä apua hakisivat – ja liian usein kokemus kertoo, ettei apua ole saatavilla silloin, kun nuori sitä tarvitsisi. Toisaalta juuri mielenterveysongelmien kohdalla apua pitäisi saada riittävän aikaisin. Ennaltaehkäisy on mielen ongelmissa äärimmäisen tärkeää.

Satakunnan Kansa on kuunnellut satakuntalaisten sydämenlyöntejä jo 150 vuotta. Olemme aina nostaneet esille tärkeitä yhteiskunnallisia keskustelunaiheita Satakunnasta. Aika ajoin olemme tarttuneet erityisen näyttävästi maakuntaa koskettaneisiin ilmiöihin. Vuonna 2020 teemamme oli vihapuhe, julkaisimme ystävänpäivänä vaaleanpunaiselle paperille painetun lehden teemalla #ystävällisyyspuhe. Vuoden mittaan julkaisimme ystävyyteen ja yksinäisyyteen liittyviä lehtijuttuja.

Tänä vuonna Satakunnan Kansan juhlavuoden teemana on nuorten mielenterveys. Meillä on käytössämme mediatalon yhteistyöverkostot, markkinointiosaaminen sekä journalismi. Näillä keinoilla haluamme tehdä todellisia tekoja tärkeän asian puolesta. Yhteistyökumppaniksemme olemme saaneet paikallisen yhdistyksen, Mieli Satakunnan mielenterveys ry:n, joka on jo lähes puoli vuosisataa tehnyt ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä Satakunnassa.

Satakunnan Kansa haluaa tuoda nuorten elämään enemmän iloa ja toivoa. Arkistokuva tubettajatapaamisesta Kokemäeltä vuodelta 2018.

Nuorissa on Satakunnan tulevaisuus. Ongelmat, joista nuoret kärsivät, eivät ole heidän aiheuttamiaan tai heidän syytään. Syypäitä olemme me aikuiset. Siksikin juuri nyt on aika toimia. Ahdistuksesta puhutaan ehkä liikaakin, jatkuva ahdistuspuhe saattaa vain lisätä huonoa oloa. Siksi olemme valinneet kampanjamme aiheeksi toivon. Haluamme luoda juhlakeräyksellä #toivoasatakuntaan.

Aika moni aikuinen muistaa vielä elävästi, millaista oli olla nuori – ja kuinka tärkeää oli tulla huomatuksi. Jokainen meistä voi ottaa tehtäväkseen kysyä tutulta nuorelta, mitä kuuluu. Se on vähintä, mitä voimme tehdä. Toinen hyvä tapa auttaa, on keräykseen osallistuminen.