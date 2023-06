Satakunnassa palveluverkkouudistus pystytään toteuttamaan vain, jos Sdp ja kokoomus löytävät toisensa.

Hyvinvointialueen palveluverkkouudistuksesta ei vielä ole annettu tarkkoja suunnitelmia julki. Jotain kuitenkin tiedetään.

Virkakunnan näkemys on, että Satakunnassa on jatkossa 4–6 sote-keskusta. Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila (sd.) on linjannut, että joka kunnassa ei voi olla terveyskeskusta.

Sote-keskuksella tarkoitetaan niin sanottua täyden palvelun taloa, jossa on lääkäreitä, laboratoriopalvelut, vuodeosasto ja niin edelleen.

Täysin varmasti sote-keskus tulee säilymään Porissa, Raumalla ja Kankaanpäässä. Vahvoilla lienevät myös Huittinen ja Eura.

Todennäköisesti yksikään kunta ei jää kokonaan ilman palveluita. Neuvoloita ja lääkärinvastaanottoja sijoitellaan vaihtelevasti.

Hyvinvointialueen virkakunta tekee parhaillaan tehokkuuslaskelmia eri sote-kiinteistöistä. Tukena käytetään arvioita väestökehityksestä. Listat tulevat julki viimeistään elokuussa.

Päättäjät tuskin tulevat hyväksymään virkakunnan esityksiä sellaisenaan, mutta todennäköistä on, että jokin uudistus tehdään.

Aluehallitus teki ennakkopäätöksen, kun se antoi hyväksynnän Harjavallan Hopeakodon palvelukodin siirtämisen valmisteluille.

Sote-uudistuksessa kuntien omistamat sote-kiinteistöt suojeltiin 3+1 -vuotisilla vuokrasopimuksilla. Kenenkään käteen ei pitänyt jäädä lyhyttä tikkua.

Hyvinvointialue on tulkinnut lakia niin, että suoja-aika ei koske niitä kuntia, jotka ovat ulkoistaneet palvelutuotannon kuntayhtymille. Siitä oliko tämä lainsäätäjän tahtotila vai vahinko, riippuu siitä kysyykö asiaa demari- vai keskustalähteistä.

Lopputulos on joka tapauksessa se, että osa kunnista saa lainsäädännön perusteella heikomman aseman. Ne ovat: Kankaanpää, Jämijärvi, Karvia, Pomarkku, Siikainen, Nakkila, Kokemäki, Eurajoki ja Harjavalta.

Kunnissa Harjavallan tapausta on katsottu kauhistuneina. Hyvinvointialueen toiminta nähdään jopa röyhkeänä.

Poliittisesti aihe on tulenarka.

Keskusta on jo osoittanut, että se tulee neliraajajarruttamaan uudistuksia. Puolue lupasi vaaleissa terveyskeskuksen joka kuntaan.

Perussuomalaisille tilanne on hankala. Virkakunnan papereissa pienet yksiköt ovat haavoittuvaisimpia ja näitä löytyy etenkin perussuomalaisten vahvalta kannatusalueelta Pohjois-Satakunnasta.

Tilanteeseen vaikuttaa valtakunnan politiikka. Keskusta ottaa kaiken irti oppositioasemastaan. Jos perussuomalaiset istuu hallituksessa, joka leikkaa sotesta, puolueen on vaikeaa kieltäytyä säästöjen toimeenpanemisesta hyvinvointialueilla.

Poliittiset voimasuhteet määräävät tahdin ja Satakunnassa se tarkoittaa lopulta sinipunaa. Jos Sdp ja kokoomus löytävät toisensa, niin palveluverkkouudistus viedään läpi, olivat muut mukana tai eivät.

Kokoomus on taatusti valmis säästötalkoisiin ja demareillakin on paine saada tuloksia aikaan. Kyseessä on kuitenkin Krista Kiurun uudistus.