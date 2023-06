Työelämässä voi esitellä kykyjään, joista tutkintopaperit eivät kerro juuri mitään. Käytännössä osoitetut taidot ovat monella alalla arvokkaampia kuin todistuksen hyvät arvosanat.

Valmistujaisjuhlissa muistellaan menneitä opintoja ja keskustellaan tulevaisuudesta. Takana voi olla rankka opiskeluputki – ja edessä todennäköisesti lisää opiskelua tai työpaikan hankinta. Valmistuminen on yksi välitavoite, juhlahumun jälkeen edessä on arki uusine haasteineen.

Mieleisen työ- tai opiskelupaikan saaminen ei ole itsestäänselvyys. Riippuu ihmisestä, kuinka paljon epävarmuus vaikuttaa arkeen ja elämään. On luonnollista murehtia omaan tulevaisuuteen liittyviä asioista.

Yhteiskunnassa on vallalla harhakäsitys, jonka mukaan nuorten pitäisi jo varhaisessa vaiheessa tietää, mitä heistä isona tulee. Toki tuossa käsityksessä on jotain tottakin. Ainevalinnoilla ja koulutuspaikan valinnalla on tietysti jokin merkitys.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että alan vaihtaminen kesken työuran on monelle arkipäivää. Nuorena tehdyt valinnat ovat usein kaikkea muuta kuin lopullisia. Asiat voivat muuttua elämän aikana vielä moneen kertaan.

Liikaa ei kannata murehtia. Moni koulusta huonot paperit saanut on tehnyt loistavan työuran, eikä kuuden laudaturin kirjoittaminen toisaalta takaa menestystä työelämässä. Tulevaisuuteen kannattaa suhtautua rennosti, mutta ei välinpitämättömästi. Kannattaa pyrkiä tekemään sitä, mikä kiinnostaa. Siksi työelämään hakeutuminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää.

Usein vasta työpaikalla selviää, millaista työnteko oikeasti on. Siksi työelämään tutustumiset, kesätyöt ja harjoittelut ovat hyvin tärkeitä. On arvokasta huomata ajoissa, jos joku kiinnostavalta tuntuva ala ei olekaan yhtään sellainen, mitä oli kuvitellut.

Rohkeus ja aloitteellisuus ovat tärkeitä. Työelämän alkumetreillä myös nöyryydestä on iso apu.

Vaatimattomassakin pestissä voi osoittaa erinomaisuutensa, harva pääsee suoraan huipulle. Käytännön työelämässä voi parhaimmillaan esitellä kykyjään, joista tutkintopaperit eivät kerro juuri mitään. Käytännössä osoitetut taidot ovat monella alalla paljon arvokkaampia kuin tutkintotodistuksen hyvät arvosanat.

Mikään opiskelu tai työnteko ei mene hukkaan. Kokemus lisää itsevarmuutta, ja kaikenlaisista taidoista on hyötyä. Toinen tietää heti, mitä haluaa. Toinen löytää oman alansa vasta myöhemmin.

Tutkinnon suorittaminen on elämässä välitavoite, joka antaa eväitä tulevaan. Työuran alussakaan moni ei osaa vielä aavistaa, millaiseksi työura lopulta muotoutuu.

Liika kriittisyys omaa tekemistä kohtaan kannattaa unohtaa. Liian kova yrittäminen ja liian tarkka suunnittelu voivat johtaa uupumukseen, joka saattaa osaltaan romuttaa unelmia. Elämä kyllä kantaa, vaikka ei olisi suunnitellut kaikkia askelmerkkejä.

Tulevaisuuteen kannattaa suhtautua rennoin ja avoimin mielin. Omat odotukset kannattaa asettaa muiden odotusten edelle. Jokainen rakentaa oman elämänsä itse.