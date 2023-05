Supistusten kohteena olevia kuntia huolettavat tyhjenevät rakennukset ja vetovoiman väheneminen. Keskittäminen johtaa helposti myös uusiin investointeihin.

Satakunnan hyvinvointialueella on ongelma. Toimitiloja on liikaa. Toinen ongelma on raha, josta puolestaan on kova pula. Kuulostaa siis järkevältä yrittää päästä eroon osasta toimitiloja – ja säästää näin kustannuksissa. Tähän alueen virkamiesjohto päättäjiä vahvasti kannustaakin.

Ovatko seinät tärkeitä vai pitäisikö hyvät palvelut panna etusijalle? Näin kysymällä asetetaan ehkä jo hieman nuhjaantuneet pikkupaikkakunnan terveyskeskuksen seinät ja ihmisten sairauksien hoito vastakkain. Se ei ole kovin reilua.

Lienee selvää, että ainakin kaikkein pienimmät terveysasemat tulevat katoamaan. Silloin osa kunnista jää ilman terveysasemaa. Sitä tuskin pystyy välttämään. Isompi kysymys on, kuinka voimakkaasti terveysasemien toimintaa keskitetään. Koskevatko lakkautukset myös isompia kuntia ja pieniä kaupunkeja? Virkamiesten haaveissa todennäköisesti koskevat.

Hoidon saaminen on tärkein asia, mutta on rohkeaa väittää, että palvelut voisivat säilyä ennallaan saati parantua, jos palveluverkkoa supistetaan. Tavalliselle kansalaiselle helposti saavutettavissa oleva hoito on osa hyvää palvelua. Kyse on siis myös seinistä.

Jos hoitoa joutuu hakemaan nykyistä kauempaa, on vaikea perustella, että palvelut säilyvät ennallaan. Keskittäminen johtaa helposti tilanteeseen, jossa palvelujen äärelle on aikaisempaa hankalampi päästä. Pitää murehtia taksikyytien toimivuudesta, kelistä ja pysäköintipaikoista.

Seinien hinnoista puhuttaessa halvimmista seinistä saattaa tulla niitä kalliimpia. Kun maakuntakeskukseen rakennetaan uusia seiniä, ei hintakattoa tunnu olevan. Uudet tilat nyt vaan maksavat paljon – ja kun rakennetaan uutta, pitää kaiken olla viimeistä huutoa.

Vanhoja seiniä, joiden sisällä olevaa toimintaa on tarpeeksi keskitetty muualle, pidetään kalleimpina. Osa asiakkaista on jo saatettu pakottaa muualle. Tämä onnistuu esimerkiksi supistamalla palveluaikoja ja -tarjontaa. Kun ihmiset on pakotettu muualle, voidaan palvelut lakkauttaa, koska kysyntä koetaan vähäiseksi. Supistettu yksikkö taas on pienuutensa vuoksi haavoittuva.

Maakunnassa pelätään, että hyvinvointialueen keskittämistoimet tyhjentävät käyttökelpoisia rakennuksia kiihtyvään tahtiin. Kuvassa olevaa Harjavallan sairaalaa on yritetty myydä muuhun käyttöön huonoin tuloksin.

Hyvinvointialueen päättäjillä on vaikea tehtävä edessään. Säästöjä pitää saada aikaiseksi ja palveluja pitää parantaa. Paineet kumpaankin ovat suuret.

Päättäjillä on huoli paitsi palveluista, myös käyttökelpoisista kiinteistöistä, joita uhkaa jäädä maakuntaan purettaviksi. Paikalliset palvelut ovat myös vetovoimatekijä. Sekin tiedetään, että toiminnan keskittäminen johtaa nopeasti uusiin investointeihin. Se tarkoittaa uusia ja kalliita rakennuksia.

Parhaimmillaan osa palveluista pystytään digitalisoimaan etäpalveluiksi, liikkuvista palveluista voi olla vaikea saada kovin tehokkaita. Muutoksen suunnittelussa asiakkaitten osallistaminen saattaa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi, ainakin jos suurimpia huolia ei kuulla.