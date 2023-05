Porin kaupunginvaltuusto käsittelee maanantaina viime vuoden tilinpäätöstä. Surkuttelun sijaan täytyy tosiasioita katsoa silmiin.

Porin kaupungin tarkastuslautakunnan viime vuotta koskeva arviointikertomus ei anna armoa Porin kaupungin taloudelle.

Arviointikertomuksen olennaisena havaintona nostetaan jälleen esiin Porin kaupungin talouden tilan kriittisyys.

Porin kaupungin tilikauden tulos oli miinuksella 7,8 miljoonaa euroa ja kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämä 14,0 miljoonaa euroa. Huolimatta siitä, että tilinpäätösluvuissa on tapahtunut hieman parannusta edelliseen vuoteen verrattuna, on Porin kaupungin taloudellinen tilanne edelleen heikko.

Tarkastuslautakunnan mukaan tilanne korostuu myös, kun Suomen 12 suurimman kaupungin tilikauden tuloksia vertaillaan keskenään. Vuonna 2022 Porin kaupungin tulos asukasta kohden oli kolmanneksi matalin ja sijoittuu vertailussa muutaman negatiivisen tuloksen tehneen kaupungin kolkkoon joukkoon.

Arviointikertomuksessa nähdään Porin taloudelle myös selkeä uhkakuva. Kun kaupungin paisunut lainakanta yhdistetään nousevaan korkotasoon ja hyvinvointialueuudistuksen myötä pienentyneeseen kuntatalouden volyymiin, on tulevaisuus huolestuttava.

Tilinpäätöskokouksissa on noudatettu perinteistä liturgiaa, jossa valtuustoryhmien ryhmäpuheet nostavat kammottavat talousluvut esille, mutta sulkevat ongelman takaisin omaan purkkiinsa odottamaan samaa teatteria seuraavana vuonna.

Kaupunkilaisten on syytä asettaa nyt paineita siihen, että taivastelun sijaan jo tässä vaiheessa haetaan ratkaisuja talousongelmiin.

Ensimmäistä talousarviotaan rustaavan Porin uuden kaupunginjohtaja Lauri Innan on syytä tarjota lääkelaukustaan täsmälääkitystä heikentyneelle taloudelle.

Säästökeinoja on syytä konkretisoida vielä tässä vaiheessa kun hallintokunnille rakennetaan budjettikehyksiä.

Kaupunginjohtaja Inna on, aivan oikein, pyrkinyt jo virkansa alkumetreillä luomaan Poriin positiivista ilmapiiriä. Hän on nostanut strategian keihäänkärjeksi elinkeinopolitiikan. Kaupungin tavoitteet on kirjattu ja markkinointi Meri-Porin tarjoamista teollisuuden sijoittumismahdollisuuksista on käynnissä.

On silti muistettava, että kaupungin oma talous on käyntikortti niin investoinneille kuin työvoiman houkuttavuudelle. Uhka taksojen ja verojen kasvusta ei ole markkinoinnin kannalta hyvää mainosta.

Kuntatalouden pallo on heitetty paitsi virkamiehistölle myös puolueille. Äänestäjillä on oikeus saada valtuustopuolueilta konkreettinen listaus tai peräti varjobudjetti, jolla Porin asiat saadaan kuntoon.

