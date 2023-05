Äidin rooli on edelleen erilainen kuin isän – Myytit rasittavat vanhemmuuden tasa-arvoa

Tutkimusten mukaan lapset, joilla on elämässään kaksi vanhempaa, käyttävät heitä usein eri tavalla.

Suomessa on tehty paljon poliittisia päätöksiä, joilla on pyritty tasa-arvoisempaan vanhemmuuteen. Isiä kannustetaan jäämään kotiin vanhempainvapaalle. Moni on mahdollisuuden käyttänytkin hyväkseen.

Ratkaisun taloudellinen vaikutus voi olla perheelle huomattava, sillä edelleen miehet ovat naisia useammin aloilla, joissa ansaitaan enemmän. On siis luonnollista, että vaakakuppi painuu helpommin naisen kotiin jäännin hyväksi.

Toinen tasa-arvoa rasittava seikka on myytit. Jos mies osallistuu aktiivisesti lapsen hoitoon ja harrastuksiin, hän on osallistuva isä. Kun nainen tekee samat asiat, hän on äiti ilman erillistä laatusanaa.

Moni asia on muuttunut parempaan suuntaan, mutta myytit ovat silti syvällä. Osin ne ovat jo jollakin tavalla sisään asennettuna naiseen ja sitä kautta äitiyteen. Halutaan olla kaikkivoipaisia ja esimerkillisiä kasvattajia. Joskus jopa siinä määrin, että isän mahdollisuus vaikuttaa ydinperheen sisäisiin käytäntöihin kapenee.

Jos asiaa ajattelee lapsen kannalta, millään edellä mainituista ei ole merkitystä.

Tutkimusten mukaan lapset, joilla on elämässään kaksi vanhempaa, käyttävät heitä usein eri tavalla, oli sitten kyse erisukupuolisista tai samansukupuolisista vanhemmista.

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen totesi muutama vuosi sitten haastattelussa, että usein äiti on lohdun, hellyyden ja lämmön lähde. Isä hullutteleva ja ehkä ronskimpi. Toki isäkin voi olla se perheen hoivaavampi vanhempi.

Yhden vanhemman perheessä tämä kaikki on luonnollisesti yhden aikuisen harteilla.

Vanhemmuuskeskustelu on muuttunut viime vuosina paljon. Perhe-elämän vaikeista asioista kerrotaan julkisesti hyvin suorin sanoin. Tämä on lisännyt keskustelua arkisista ongelmista. Haasteista, joihin hyvin moni perheyksikkö törmää, oli se millainen tahansa.

Vanhemmuus kaipaa lisätukea, sillä nykyiset syntyvyysluvut ovat huolestuttavia.

Kaiken tuen ei tarvitse olla taloudellista. Enemmän tulisi miettiä arjen apua. Tukea nuorten perheiden kaaoksen hallintaan.

Säännöllisin väliajoin tulee uusia vanhemmuuden sukupolvia. Nykyään puhutaan paljon itsekkyydestä, kun yhä useampi nuori valitsee lapsettoman elämän tai hankkii vain yhden lapsen.

Nuorten halut heijastelevat yhteiskuntaa heidän ympärillään. Kun koko maailma on helpommin saavutettavissa, omasta ajasta ei välttämättä haluta enää luopua perheen vuoksi. Tätä ajattelumallia ei helpota äitiyteen, ja vanhemmuuteen yleensä, liitettävät myytit ja odotukset.

” Jos mies osallistuu aktiivisesti lapsen hoitoon ja harrastuksiin, hän on osallistuva isä.