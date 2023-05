Satakunnassa on yli 20 000 vapaa-ajan asuntoa. Tyhjenevien kylien raiteilla on juhannuksen jälkeen eri tavalla elämää kuin syksyllä mökkiläisten lähdettyä.

Ajatus koko maan asuttuna pitämisestä on mahdoton. Tuskin edes periaatetta vaaliva keskusta oikeasti pitää sitä enää realismina.

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo analysoi aihetta muutama vuosi sitten tämän lehden haastattelussa.

”Mitä koko maan asuttuna pitäminen oikeastaan tarkoittaa? Meillä on vahva mökkeilyperinne. Voisiko asuttuna pitäminen toteutua vapaa-ajan asumisen kautta?” Hiilamo pohti.

”Järvimaisema, merisaaristo ja luonto ylipäänsä sekä puhdas vesi ja ilma kehittyneessä ja vakaassa valtiossa ovat menestystekijöitä. Se ei ole lainkaan merkityksetön tosiasia. Pelkästään identiteetille ja kansantaloudelle tekisi hyvää, jos suomalaiset itse viettäisivät enemmän vapaa-aikaansa Suomessa.”

Professori oli oikeassa. Ainutlaatuinen suomalainen kesämökkikulttuuri on arvo ja resurssi, jota on syytä vaalia ja kehittää.

Korona-aikana niin tapahtuikin, mutta nyt vapaa-ajan asuntojen kauppojen määrissä ja hinnoissa on palattu kutakuinkin vuoden 2019 tasolle. Näköpiirissä on pikimminkin buumin hiipumista kuin jatkumista.

Kesäasukkaat ovat kuitenkin iso ja monipuolinen voimavara sekä kunnille että koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Esimerkiksi mökkipaikkakunta Laviassa Salen pihassa on juhannuksen ja heinäkuun lopun välillä paljon enemmän autoja, ihmisiä ja elämää kuin vuoden muina aikoina.

Satakunta on vapaa-ajan asuntojen määrässä Suomen keskitasoa. Sekin on paljon, sillä Tilastokeskuksen tietojen mukaan maakunnassa on noin 20 500 kesämökkiä. Se on enemmän kuin koskaan. Puoli vuosisataa sitten vastaava luku oli vain 8 200.

Eniten mökkejä on merellisessä Porissa, johon Laviakin kuuluu: yli 5 000. Perässä seuraavat Eurajoki ja Rauma noin 2 500 mökillä. Merikarviallakin vapaa-ajan asuntoja on suurin piirtein 1 800.

” ”Vapaa-ajan asuntojen ympäristöratkaisuihin ja rakentamismääräyksiin pitäisi soveltaa pikemminkin maalaisjärkeä kuin ylimitoitettua nipottamismentaliteettia.”

Pelkästään talouden, väestökehityksen ja elinvoiman näkökulmasta kuntien, valtion ja muiden toimijoiden tulisi tarjota mökkiläisille enemmän porkkanaa kuin keppiä.

Suomi on niin harvaan asuttu maa, että esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen ympäristöratkaisuihin ja rakentamismääräyksiin pitäisi soveltaa pikemminkin maalaisjärkeä kuin ylimitoitettua nipottamismentaliteettia.

Sellainen suhtautuminen on sentään vähentynyt, että kuntien vakituiset asukkaat pitivät kesäasukkaiden saapumista riesana: ”Kaupunkilaiset tulevat tänne metelöimään ja rehentelemään rahoillaan.”

Myös kauhutarinat kutsumattomista mökkivieraista alkavat käydä vähiin. Takavuosina mökin pihaan saattoi ilmaantua yllättäen sukulaisperhe tai tuttavapariskunta ja jäädä moneksi päiväksi isäntäväen kestittäväksi. Tuliaisina tapasi olla kahvipaketti.

Nykyisenä kännykkäaikana juuri kukaan ei kyläile kenenkään luona yllättäen – mikä on toisaalta sääli.