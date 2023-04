Politiikan seuraaminen ei jatkossa ole ainakaan tylsää. Aatteellisesti laajan hallituspohjan sijasta luvassa on tiukka kahtiajako.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) kertoi torstaina ne puolueet, jotka kutsutaan hallitusneuvotteluihin Säätytalolle.

Ei ollut suuri yllätys, että kokoomus kutsui vapun jälkeen alkavaan ohjelmavääntöön perussuomalaiset, RKP:n ja kristillisdemokraatit.

Hallitusohjelman rakentaminen on oma lukunsa. Sitä voisi verrata sumopainiin, jossa kaksi järkälemäistä painijaa yrittää pitää itsensä kehän sisällä vastapuolen ankarasta väännöstä huolimatta. Tässä tapauksessa nämä vääntäjät ovat luonnollisesti kokoomus ja perussuomalaiset.

Mikäli kaavailtu hallituskokoonpano toteutuu, on asetelma vaalikaudella enemmän kuin mielenkiintoinen.

Oikeistohallituksen vastassa oleva oppositio on jo lähtökohtaisesti erittäin vahva. Vaikka keskusta ja vasemmistoliitto kärsivät vaaleissa rökäletappion, on Sanna Marinin hallituksen perintö kaikkea muuta kuin poliittinen kalmisto.

Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät muodostanevat kiinteästi yhteen hitsautuvan trion, johon kokoomus ja perussuomalaiset eivät päättyneellä kaudella kyenneet. Keskusta joutuu trion ulkopuolella oppositiossa etsimään identiteettiään. Vahvan kolmikon vierestä piskuinen ääni ei helposti kuulu.

Orpon hallitus joutuu joka tapauksessa hallituskaudellaan kovaan tykitykseen. Ilmassa on jo nyt poliittisen sään myrskyvaroitus. Poliittisessa debatissa ei ukkosenjyrähdyksiltä ja salamoinnista vältytä edes alkutaipaleella.

Oma lukunsa on myös hallituksen sisäinen dynamiikka. Julkinen totuus on, että perussuomalaisten joukossa on mukana runsaasti potentiaaleja veneenkeikuttajia. Kolkoimmat ennustukset povaavat hallituksen lyhytikäisyyttä, vaikka 1970–1980-luvuilta lähtien hallitukset ovat pääsääntöisesti istuneet pitkiä kausia.

Satakunnassa katse on kiinnittynyt paitsi hallitusohjelman sisältöön, myös itse hallituksen kokoonpanoon.

Satakunnasta ministeritarjokkaiksi povataan ainakin Matias Marttista (kok.) ja Laura Huhtasaarta (ps.).

Vaikka Marttinen on kansanedustajana vasta toista kautta, on hänen poliittinen kokemuksensa mittavampi. Se, että Marttinen on toiminut Petteri Orpon talouspoliittisena erityisavustajana tämän ollessa valtiovarainministeri, ei ainakaan vähennä raumalaisnimen mahdollisuuksia hallitusspekulaatioissa.

Laura Huhtasaari on kerännyt poliittista kokemusta paitsi eduskunnasta, myös europarlamentista. Hänen nimeään on vaikea ohittaa perussuomalaisten sisäisessä rankkeerauksessa. Sopivan salkun löytäminen tuo toki haasteensa, sillä ottajia on monia ja hyvää on jaettava myös kristillisdemokraateille ja silmin nähden epäluuloiselle RKP:lle.