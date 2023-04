Rakennusperintö on vaarassa, ellei tyhjeneville rakennuksille keksitä käyttöä.

Yhä useampi vanha ja arvokas rakennus on vaarassa. Kun väki vähenee niin kuin Satakunnassa, rakennuksia jää tyhjilleen, eikä niille ole helppoa löytää uusia omistajia tai käyttäjiä. Tämä koskee niin asuinrakennuksia kuin monia julkisia rakennuksiakin.

Vanhat kyläkoulut olivat aikanaan kysyttyjä. Hyvin rakennetut koulutalot kävivät hyvin kaupaksi. Koululaisten tilalle saatiin helposti asukkaita tai yritystoimintaa. Sittemmin, kun uudempia ja suurempia kouluja on lakkautettu, ei tilojen käyttö uuteen tarkoitukseen olekaan ollut yhtä helppoa. Osa hylätyistä koulurakennuksista on käyttökelvottomia esimerkiksi sisäilmaongelmien vuoksi, ja monet lähivuosina lakkautetut koulut ovat niin suuria, että niiden jatkokäyttö on vaikeampaa. Näin purettavaksi päätyy sellaisiakin rakennuksia, jotka on määrätty suojeltaviksi. Yksi esimerkki tästä on Kokemäellä sijaitseva entinen Peipohjan koulu, joka on päätymässä purettavaksi.

Kun kuntien ja valtion toiminta keskittyy, tyhjilleen jää ongelmallisia rakennuksia. On selvää, ettei niitä kaikkia voida säästää, mutta liika purkuinto johtaa arvokkaan rakennusperinnön katoamiseen. Oma lukunsa on, mitä tapahtuu rakennuksille, joita hyvinvointialue ei tarvitse käyttöönsä. Niidenkin jatkokäyttö voi olla vaikeaa.

Vuoden 2022 arkkitehtuurin valtionpalkinnon saanut konkariarkkitehti Erkki Mäkiö on jo pitkään puhunut patinan sietämisestä. Termi on tullut yleiseen käyttöön keskusteltaessa vanhojen rakennusten säilyttämisestä ja purkamisesta. Mäkiö on peräänkuuluttanut rakennuskannan säilyttämistä oikein mitoitetuilla, kohtuullisilla korjauksilla. Hänen mielestään vanhan rakennuksen ei tarvitse olla uudenveroinen kelvatakseen käyttöön – patina saa näkyä.

Satakunnassa rakennusten purkaminen uudisrakentamisen tieltä on harvinaisempaa kuin kasvualueilla. Täällä purkamispaineita aiheuttaa se, ettei rakennuksille ole käyttöä tai niiden korjaaminen koetaan liian kalliiksi. Muotivirtaukset aiheuttavat osaltaan rakennusten hylkäämistä. Esimerkiksi vanhat koulut tai sairaalat eivät aina sopi nykyisen muodin mukaiseen opetus- tai hoitotoimintaan.

Lakkautetut kyläkoulun kävivät aikoinaan hyvin kaupaksi. Uudempien ja suurempien koulujen jatkokäyttö on vaikeampaa. Arkistokuvassa Peipohjan purettavaksi tuomittu koulu Kokemäellä.

Rakennusten säilyttäminen pelkästään suojelun nimissä ei ole kovin monelle mahdollista. Kun rakennus jää syystä tai toisesta tyhjilleen, on sen säilyminen vaakalaudalla. Oleellista on löytää säilyttämisen arvoisille rakennuksille uutta käyttöä.

Vanha rakennuskanta kaipaa arvostusta, se on osa kulttuuriperintöämme. Asenteet rakennusperinnön säilyttämistä kohtaan ovat liian usein kielteisiä. Rakennusten suojelu nähdään ongelmana, ei mahdollisuutena.