Vihreä siirtymä on pyrkimys rakentaa ekologisesti kestävä maailma. Se voi olla myös väkiluvultaan köyhtyvän maakunnan pelastus.

Vihreästä siirtymästä on jauhettu jo hyvän aikaa. Kun tällaisia suuria tulevaisuudentekijöitä, hienosti sanottuna megatrendejä, jauhetaan puheissa, visioissa ja strategioissa vuositolkulla, alkaa epäilys nostaa päätään: mitä höpönlöpöä on koko vihreä siirtymä ja missä se on?

Sitten kun alkaa toden teolla tapahtua, sitä ei välttämättä edes huomaa tai osaa yhdistää ylätason puheisiin. Itse siirryin öljylämmityksestä vesi-ilma-lämpöpumppuun pari vuotta sitten. Havahduin vasta sen jälkeen siihen, että olen nyt vahvasti mukana megatrendissä.

Vihreä siirtymä tarkoittaa konkreettisesti siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Sillä viitataan myös pyrkimykseen sovittaa ihmiskunnan toiminta maapallon kannalta kestäväksi.

Hienoja, isoja tavoitteita. Niitä kannattaa tavoitella.

Vaikka päämäärä kuulostaisi utopistiselta, se avaa mahdollisuuksia juuri nyt. Euroopan Unioni esimerkiksi hakkaa miljardeja euroja vihreän siirtymän tukemiseen.

Satakunta on tässä muutoksessa hyvissä asemissa. Täällä on paljon vanhaa teollisuutta, joka voi palvella myös energiamurrosta ja houkutella kylkeensä uusia toimijoita. Esimerkkejä on jo nähty: esimerkiksi akkumateriaalitoiminta Harjavallassa ja uusi vetylaitos.

Paljon on puhuttu siitä, mikä on Satakunnan veto- ja pitovoima eli paljonko osaavia ihmisiä maakunta pystyy houkuttelemaan ja pitämään. Vihreän siirtymän pitäisi olla keskeinen osa tätä keskustelua.

Metso Outotec esitteli Porin tutkimuskeskuksessaan kuluvalla viikolla uutta teknologiaa, joka vähentäisi terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

On hätkähdyttävää, että Porissa toimii tällainen yksityinen, kansainvälisesti merkittävä metallialan tutkimuskeskus. Vaikka yksityinen toimija palvelee ensisijaisesti pörssiyhtiön etuja, se on tärkeä ja perinteikäs toimija maakunnassa.

Metalliala on yksi konkreettinen vetovoimatekijä. Tutkimuskeskuksessa on pitkälti toistasataa huippuosaajaa ja moni heistä on kotoisin muualta. On taustaa yliopisto-opinnoista Helsingistä, Oulusta tai ulkomailta ja työuria muissa huippuyrityksissä.

Metalliyhtiöiden toiveesta on luotu opintopolku Samkin energia- ja ympäristötekniikan opinnoista Aalto-yliopiston metallienjalostuksen maisteriopintoihin. Toivottavasti näistä opiskelijoista osataan pitää kiinni ja moni saadaan maakuntaan töihin.

Ihmiset tulevat työn tai opiskelupaikan perässä ja välillä myös toisten ihmisten perässä. Vihreä siirtymä avaa nyt näitä ovia.

Metso Outotec koeajoi Porin tutkimuskeskuksessa uutta terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävää teknologiaa tällä viikolla. Johtaja Mari Lindgren ja tuotepäällikkö Kimmo Vallo kertoivat, että heidän ratkaisunsa voisi korvata satoja vanhoja, saastuttavia masuuneja maailmalla.