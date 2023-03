Viime eduskuntavaaleissa Pohjois-Satakunta muodosti Suomen perussuomalaisimman saarekkeen.

Metsät, turve, ruoantuotanto, maaseudun pelastaminen, ilmastotavoitteiden lykkääminen, vihreiden demonisoiminen ja jopa lehmien lisääminen ovat esillä Satakunnan perussuomalaisten teemoissa eduskuntavaalien kampanjoinnissa.

Vyörytyksen suunta on selkeä. Perussuomalaiset ovat tarkoin suunnitellulla strategialla vaihtaneet jo mantraksi nousseen maahanmuuttokriittisyyden kumisaappaisiin ja Hankkija-lippiksiin. Ääniä on saatava sieltä, mistä niitä on eniten vuotanut – Suomen Keskustan kannattajista.

eduskuntavaaleissa 2019 perusuomalaisten kuntien kärki oli Pohjois-Satakunnan kannalta suorastaan hurja. Maan seitsemän perussuomalaisinta paikkakuntaa olivat järjestyksessä Honkajoki, Kankaanpää, Karvia, Siikainen, Alavus, Pomarkku ja Jämijärvi. Näistä kaikissa kuudessa satakuntalaiskunnassa kannatusluvut olivat yli 30 prosenttia äänestäneistä. Honkajoen lukema oli omaa luokkaansa 42,70 prosentilla.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, apulaisprofessori Markku Jokisipilä kiteytti Satakunnan Kansassa (20.1. 2020) tilanteen hyvin. Hänen mukaansa Honkajoen kaltaisilla paikkakunnilla voi aistia näkemystä, jonka mukaan eetoksensa maaseudulla luonut keskusta ei ole enää kyennyt pitämään maaseudun asukkaiden puolia.

Perussuomalaisille SK:n teettämän gallupin perusteella ennustettu kova kannatus jatkuu varmuudella pohjoisessa Satakunnassa, jossa SMP:n perimänä tulleella unohdetun kansanosan ajattelulla ovat syvät juurensa.

Keskustasta tulevaa siirtymää on kuitenkin vaikeampi saada vaurailta eteläisen Satakunnan vainioilta, joissa keskustan henkinen pääoma Timo Kallineen ja Juha Korkeaojineen on kaivettu syvälle sokerijuurikaspellon multaan.

Kun Pohjois-Satakunnassa perussuomalaisuus on samaistuttavaa valtavirtaa, on ”kansanliikkeellä” vielä tekemistä vastaavan kannatuksen nostattamisessa muualla Satakunnassa.

Näillä näkymin keskusta on Satakunnassa terhentymässä ja keräämässä rivejään vuotojen tilkitsemiseksi. Keskusta pärjää Satakunnassa todennäköisesti paremmin kuin puolueen valtakunnalliset kannatusluvut osoittavat.

Vaikka perussuomalaisten kampanjaa voitaisiin pitää eräänlaisena poliittisena silmänkääntötemppuna, vasta vaalitulos näyttää, onko puolueelle tulossa siirtymää ja mistä se tulisi.

Keinohan ei ole sinänsä uusi. Sauli Niinistön presidentinvaalikampanjaan vuodelle 2006 lanseerattiin ”Työväen presidentti” -iskulause. Tarja Halosen kaataminen ei tuolloin onnistunut.

Työväki-kikkaa käytettiin myös eduskuntavaaleissa 2017. Puolueen puheenjohtaja Jyrki Katainen tähdensi tuolloin, että kokoomus on suurin toimihenkilöpuolue ja toiseksi suurin työväenpuolue. Kokoomus sai kymmenen lisäpaikkaa.