Satakunta 23 -harjoitus näkyi tarkoituksella laajasti myös Porin kaupunkikuvassa.

Ukrainan sodan opit heijastuvat suoraan myös maanpuolustuksen harjoitteluun Suomessa.

Hyvä osoitus tästä oli perjantaina päättynyt Satakunta 23 -paikallispuolustusharjoitus.

Krimin miehitys ja reilu vuosi sitten aloitettu hyökkäyssota Ukrainaan ovat kasvattaneet ymmärrystä siitä, miten tärkeää paikallispuolustus ja sen harjoittelu ovat. Maanpuolustus ei rajoitu pelkästään valtakunnan rajoille, vaan koskettaa maantieteellisesti koko maata. Oman alueen tuntemus ja motivaatio suojella niin sanottuja omia alueita ovat selkeitä etuja esimerkiksi reserviläisillä.

Toinen oppi on eri viranomaistahojen sujuva yhteistyö. Suomalaisessa maanpuolustusstrategiassa tällä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden konseptilla on pitkä historia ja sen merkitys on oleellinen.

Satakunta 23 -harjoituksessa oli mukana puolustusvoimien lisäksi viranomaistahoja muun muassa pelastuslaitoksesta, poliisista, merivartiosta, hyvinvointialueelta ja Porin kaupungilta.

Puolustusharjoituksen pääfokus oli toki varusmiesten, reserviläisten ja viranomaistahojen yhteispelin harjoittamisessa. Yksi osa on myös kotijoukkojen moraalin ja luottamuksen vahvistamisessa.

Maanpuolustushengen kannalta on tärkeää, että puolustusvoimat näkyy tavallisessa katukuvassa. Venäjän hyökkäyssodan aloitus yllätti reilu vuosi sitten lähes kaikki ja on aiheuttanut ymmärrettävää huolta kansalaisissa. Paikallispuolustusharjoituksilla osoitetaan, että puolustusvoimat on reagoinut ja tämä halutaan näyttää myös siviileille.

Satakunta 23 -harjoitus keskittyi paljolti Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueelle Porin lentokentän läheisyydessä. Harjoitus jalkautui myös esimerkiksi Porin torille ja näkyi voimakkaasti mediassa, kuten Satakunnan Kansassa.

Ukrainassa on nähty, että kansalaisten taistelutahdolla on ollut aivan oleellinen merkitys sodan kulkuun. Venäjän häikäilemättömät iskut siviilikohteisiin ja yhteiskunnan infrastruktuuriin ovat tarkoituksellisia, ja niillä pyritään murtamaan ukrainalaisten puolustustahto.

Venäjän armeija on ryöstöretkellä Ukrainassa. Ylätasolla putsataan haltuun saadut ukrainalaisten viljasiilot ja siirretään terästehtaiden tuotantokoneet Venäjälle. Alatasolla armeijan sotilaat ryöstävät ukrainalaisten kodit ja lähettävät omaisuuden kotirintamalle.

Toimintatavassa ei ole mitään uutta, sillä puna-armeija toimi täysin vastaavalla tavalla, kun se eteni kukistamaan natsi-Saksaa toisessa maailmansodassa.

Ukrainassa toistuu myös ideologisella tasolla se, mikä oli Stalinin tavoite toisessa maailmansodassa esimerkiksi Puolan kohdalla. Ukraina ja ukrainalaisuus halutaan pyyhkiä kokonaan kartalta.

Suomen puolustuksen kivijalkoja ovat yleinen asevelvollisuus, laaja reservi, laadukas kalusto ja kansan maanpuolustustahto. Nato-jäsenyyden avulla varmistetaan vielä yksi kivijalka eli mahdollisen kriisin aikana tapahtuva ammustarvikkeiden täydennys- ja huoltoketju.

” Maanpuolustushengen kannalta on tärkeää, että puolustusvoimat näkyy tavallisessa katukuvassa.