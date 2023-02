Yksityisten säätiöiden myöntämän rahoituksen rooli oli olennainen, kun Samk ja Vaasan yliopisto kertoivat perustavansa yhdessä uuden maisteriohjelman.

Elintarviketeollisuus on kiistatta yksi Satakunnan vahvuuksista, mutta ala kärsii työvoimapulasta.

On oikeastaan melkoinen erikoisuus, että laajasta elintarviketeollisuuden kentästä huolimatta maakunnassa ei ole ollut tähän asti alan korkeakoulutusta.

Tähän tulee muutos, kun Satakunnan ammattikorkeakoulu aloittaa elintarvikealalle suuntautuvan amk-insinöörikoulutuksen ensi syksynä.

Elintarvikeinsinöörien koulutuksen aloitus on erinomainen signaali siitä, miten maakunnan yritysten tarpeet pystytään ottamaan huomioon. Koulutusta suunnitellaan yhteistyössä maakunnan keskeisten elintarvikeyhtiöiden kanssa.

Toiveita erilaisista koulutustarpeista esitetään laidasta laitaan , mutta ydin on siinä, löytyykö alalta työpaikkoja. Elintarviketeollisuuden parista löytyy. Asia on tullut esiin muun muassa tuoreessa Työvoimatiekartta-hankkeessa ja Pyhäjärvi-instituutin selvityksessä.

Vastaavia hankkeita on lisää putkessa, sillä Samk on hakenut uutta prosessi‐ ja materiaalitekniikan insinööritutkinnon koulutusvastuuta, joka kohdistuisi erityisesti akku‐ ja teknologiametalliklusterin työvoimatarpeisiin.

Tämän lisäksi Samkista valmistuneiden energia‐ ja ympäristötekniikan insinöörien mahdollisuus edelleen jatkaa Aalto‐yliopiston DI‐opintoihin ja ammattikorkeassa on myös kaksi englanninkielistä koulutusohjelmaa, jotka tarjoavat vuosittain opiskelupaikan sadalle aloittavalle opiskelijalle.

Satakunnan ammattikorkeakoulusta kuuluu nyt hyviä uutisia.

Samk ja Vaasan yliopisto kertoivat pari kuukautta sitten energia-alan robotiikkasovelluksiin liittyvän professuurin perustamisesta ja maisteriohjelman käynnistämisestä.

Vaasan suuntaan tehty avaus oli uutta, mutta kovin tervetullutta, sillä molempia maakuntia yhdistää vahva teollisuus ja erityisesti keskittyminen robotiikkaan sekä akku- ja kemianteollisuuteen. Samkin kansallisesti merkittävä dataosaaminen kiinnosti Vaasassa.

Hieman yllättäen yhteistyötahoja on löytynyt Pohjanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta, sillä elintarvikealan amk-koulutus tehdään yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.

Taakse on jäänyt esimerkiksi fuusioituminen tamperelaisten koulutustoimijoiden kanssa ja ehkä hyvä niin, sillä jo kaupungin omien yksiköiden kesken tapahtunut yhdistyminen on ollut kovin kivuliasta.

Satakunnan ammattikorkeakoulun aktiivisuuden takana on vaikuttanut tekijä, jota ilman yhteistyö ja maisteriohjelman perustaminen eivät olisi olleet mahdollisia. Professuurin ja maisteriohjelman kustannuksiin on osallistunut kaksi satakuntalaista säätiötä, Ulla Tuomisen säätiö ja Eurajoen Säästöpankkisäätiö.

Säätiöiden roolia ei voi aliarvioida.

Ulla Tuomisen säätiö on toiminut jo yli 30 vuotta ja tukenut esimerkiksi sähköön liittyvää tutkimusta. Eurajoen Säästöpankkisäätiö sen sijaan on tuoreempi, reilun vuoden toiminut säätiö, jonka tarkoitus on edistää Satakunnan alueen elinvoimaisuutta.

On erittäin tervetullutta, että säätiöt ottavat aktiivista roolia pääomaköyhän maakunnan kehittämisessä.

