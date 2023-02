Yksityisellä rahalla nouseva kulttuurikeskus on myös yhteiskunnallinen kannanotto

Ajatus englanninkielisen IB-lukion perustamisesta ei ole uusi, mutta olisi toteutuessaan vahvasti kaupungin elinvoimaa kehittävä tekijä.

Porin Eteläpuiston kupeeseen suunniteltu kulttuurikeskus on hanke, josta ei löydy huonoja puolia.

Porilaisessa keskustelu- ja päätöksentekokulttuurissa on vaikea löytää asioita, joita kukaan ei vastustaisi – olivat sitten motiivit vastarintaan todellisia tai eivät. Nyt meillä on sellainen hanke. Ytimessä on Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiön aito halu toimia kaikkien kaupunkilaisten hyväksi. Jos säätiö oli aiemmin hieman tuntematon ja koteloitunut, niin nyt rytisee kunnolla.

Kulttuurikeskushanke on arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja muokkaa kaupunkikuvaa laadullisesti oikeaan suuntaan. Säätiö tarjoaa vastauksen kaupunkikeskustan näivettymisuhkaan. Nyt tehdään isoa ja laadukasta, eikä kaikki kehittäminen pyöri vain kauppakeskusten tai Etelärannan ympärillä. Kaupunki kehittyy tasapainoisesti.

Samalla pitää muistaa, että kyseessä on nimenomaan hanke, eikä rakennuspäätöstä ole vielä tehty.

Kulttuurikeskushankkeen mahdollistaa säätiön merkittävä varallisuus. Päätöksenteko on suoraviivaista, eikä sitä tarvitse alistaa poliittiseen käsittelyyn.

Toki taustalla on ideologinen vire, sillä säätiö haluaa edistää monikielisyyttä. Suomeksi tämä tarkoittaa pääasiassa ruotsia, mutta ei kokonaan.

Porin historiaan ruotsinkielisyys kuuluu olennaisena osana, ja on kaikkien etu, että perinteet elävät ja jatkavat elämäänsä myös nykymaailmassa.

Palloiluhallipäätöksen ja lippakioskista käydyn keskustelun jälkeen kulttuurikeskushanke on osin myös yhteiskunnallinen kannanotto, vaikka säätiö ei näin ole asiaa tarkoittanut.

Kulttuurikeskus osoittaa, että kaikki hankkeet ja kaupungin kehittäminen eivät voi olla julkisen rahan varassa. Yksityistä rahoitusta tarvitaan.

Porin ongelma on ollut, että niin sanottua vanhaa rahaa ei juuri ole ollut tarjolla. Siksi säätiön ulostulo ja aie nostaa roolia yhteiskunnallisena toimijana ovat erinomainen avaus myös tulevaisuuden kannalta.

Tulevaisuuteen kurottaa ajatus englanninkielisen IB-lukion perustamisesta rakentuvan kulttuurikeskuksen tiloihin.

Ajatus IB-lukiosta ei ole uusi, vaan se on ollut keskusteluissa ainakin jo Olkiluoto 3 -projektin alusta lähtien. Tähän asti on katsottu, että alueen väkimäärä ei riitä kannattelemaan IB-lukiota.

Säätiöllä on huoli ruotsinkielisen opiskelijamäärän vähenemästä. IB-lukio olisi takuu koulutustoiminnan jatkolle, mutta samalla kyseessä olisi todellinen vetovoimahanke. Toteutuessaan IB-lukio olisi kaupungin elinvoimaa selvästi parantava tekijä, joka mahdollistaisi esimerkiksi kansainvälisten perheiden tulon kaupunkiin. IB-lukioon hakeutuisi opiskelijoiden kerma, joka asettaisi esimerkiksi yhteistyön korkeakouluyhteisöjen ja yrityselämän kanssa aivan uudelle tasolle.

