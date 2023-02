Rauman kauppatorin kulmalla seisova painava kivitolppa ajetaan nurin 5-10 kertaa vuodessa.

Rauman kauppatorin kulmassa seisoo kivitolppa, joka estää autoilijoita oikaisemasta torin puolelta. Tämä surullisenkuuluisa kivitolppa on ollut raumalaisten kahvipöytäkeskustelujen kärkiaiheena viimeisten päivien ajan.

Reilut pari viikkoa sitten joku lanasi jälleen painavan kivitolpan nurin ja keskustelu syttyi liekkeihin. Menossa on kaksi rintamaa.

Toinen puoli on sitä mieltä, että kyse on suunnitteluvirheestä. Tolppa on sijoitettu väärään paikkaan ja on miltei keskellä ajolinjaa.

Toinen puoli sanoo, että syy on tolppaan törmäävän autoilijan. Autoilijan huomion täytyy olla jossain muualla kuin liikenteessä, jos osuu tolppaan. Myös ajonopeuden on arvioitu olevan Vanhaan Raumaan sopimaton.

Nopeusrajoitus kauppatorin kulmalla on 20 kilometriä tunnissa. Hyvin usein tolppaan törmänneiden autojen vauriot ovat olleet niin massiivisia, että ylinopeuden arvioinnin ymmärtää. Kiistaton totuus on myös se, että aivan helposti painava kivitolppa ei kumoon kellahda.

Toisaalta vauriot voivat johtua siitäkin, että autot tehdään keveämmistä materiaaleista kuin ennen. Kivi on muovia vahvempaa.

Kaupungin virkamiehet ovat miettineet, mitä tilanteelle voisi tehdä. Yhdeksi vaihtoehdoksi on nostettu tolpan vaihtoa punagraniitin väriseksi. Raumalainen pitsitaiteilija Tarmo Thorström onkin yrittänyt saada harmaan tolpan paremmin näkyviin valoa heijastavilla pitsitöillä.

Vanhassa Raumassa kaikki näkyvät muutokset siunaa Museovirasto. Myös tolpan vaihdon. Tolpan täytyy istua maailmanperintökohteen katukuvaan.

Pystökaffella eräs raumalainen ajattelija ehdotti, että tolppa vaihdettaisiin lasta kuvaavaksi patsaaksi. Jospa se herättäisi autoilijat ajattelemaan tolpan olemassaolon syytä.Totta on, että pahimmassa tapauksessa metrin mittaisen tolpan paikalla voisi olla pieni ihminen, joka voisi jäädä tolpan sijaan auton alle.

Raumalainen tolppakeskustelu kääntyy hyvin nopeasti myös keskusteluksi autottomasta Vanhasta Raumasta. Tuolloin keskustelu kiihtyy entisestään.

Osa puolustaa kiivaasti autoilua, jotta yritysten asiakkaat saavat menopelinsä kaupan eteen. Osa on sitä mieltä, että matkailijoiden on helpompaa kulkea pienillä kaduilla, kun ei tarvitse väistellä autoja.

Vaikka torin tolppa saa runtua muutaman kerran vuodessa, paljon useammin kopisee kauppojen parkkipaikoilla. Lähitapiolan vuonna 2021 tekemässä kyselyssä joka kolmannen autoilijan menopeliä oli kolhittu kaupan parkkipaikalla.

Torin kivitolpan olemassaolon tarkoitus vahvistuu joka kerta, kun joku sen ajaa kumoon. Siksi sen poistaminen ei tule kuuloon.

Kuitenkin tolpan pitäisi olla paremmin autoilijan havaittavissa. Tolpan väritys voisi olla räväkämpi tai sen kokoa voisi kasvattaa.