Kirjurin ”ökykioski” voi näyttää suuntaa kaupunkikuvalle

Lähes puolen miljoonan euron hintainen Kirjurinluodon lippakioski kuulostaa suureelliselta panostukselta. Kolikolla on kuitenkin kääntöpuolensa.

Kun Porissa rakennetaan jotain yhteiskunnan varoilla, on kohu tai ainakin pienimuotoinen tora melkoisen lähellä.

Kirjurinluodon uusi kioskirakennus ei tehnyt poikkeusta. Kaupungin teknisen valiokunnan siunaama hanke maksaa 480 000 euroa. Se on iso summa ja se näkyy myös reaktioissa.

Päättäjien joukossa pärinää aiheutti etenkin budjetin melkoinen loikkaus. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mikael Ropo (kok.) väitti kustannusten nousseen 200 000 eurosta yli tuplasummaan. Hän esittikin hankintaa keskeytettäväksi ja palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi ja kilpailutettavaksi.

Lautakunnan jäsen Minna Haavisto (vihr.) puolestaan kertoi Ropon puhuvan omiaan ja paljasti haastattelussa alkuperäisen kustannusarvion olleen 350 000 euroa.

Lopulta lautakunta hyväksyi kioskirakennuksen rakentamisen, samalla hankinta kiilasi samaan jonoon pariakin kertaluokkaa suuremman palloiluhallijupakan kanssa.

Satakunnan Kansan Kirjurin kioskista kertovien uutisten kommentointiosiot ovat värikästä luettavaa. Puolen miljoonan euron liikuttelun toki kuuluukin aiheuttaa puheita.

Perussatakuntalaiseen ja -porilaiseen tapaan kommentointi on enimmäkseen vastahakoista. Hinta, ulkomuoto ja sijainti ovat kaikki jonkun mielestä pielessä.

Totuus on kuitenkin se, että sijainti on paras mahdollinen ja ulkomuoto riittävän näyttävä. Hinta on huima. Kustannusarvioon sisältyy kuitenkin paljon muutakin kuin vajaan 40 neliömetrin kioski.

Kyseessä on myös sijoitus tulevaisuuteen.

Porin kaupungin tilayksikön päällikön Mikko Viitalan perustelu rakennuksen näyttävyydelle puolustaa paikkaansa. Nyt asetetaan taso sille, mitä kaupungin ykköspaikoille rakennetaan. Kauppatorin takavuosien konttiläjää ei ole kenelläkään ikävä.

Kirjurinluodon ja rannan kehittämisen lisäksi kokonaan eri asia on vielä se, mitä Pori aikoo joen eteläisen puolen kaupunkikeskustalleen tehdä, kunhan jokiranta saadaan iskuun.

Poistolistalla on jo Otavankatu 3:n rakennus. Mitä sen tilalle?

Vuosia sitten Karhukortteliin suunniteltiin isomman luokan suunnittelukilpailun kera melkoista kulttuurikeskittymää. Lopputuloksena oli asuinkerrostaloja.

Otavankatu 3 on sekin samoilla kulmilla. Lähellä ovat kirjasto ja Kulttuuritalo Annankatu 6. Mahdollisuuksia olisi, mutta löytyykö haluja muuttaa vuosien mittaista kerrostalorakentamisen menestysputkea?