Sähkön hinta kohtelee kotitalouksia ja yrityksiä epäoikeudenmukaisesti. Hätä on todellinen, vaikka kylmimmät talvikuukaudet ovat vasta edessä.

Raumalaisravintola Otavan 4 700 euron sähkölasku varmisti liiketoiminnan lopettamisen, vaikka lopetuspäätös oli tehty jo aiemmin.

”Jos vertaa viime vuoden kylmimpään aikaan, niin laskun summa on viisinkertainen”, yrittäjä Harri Sirola tuskaili SK:n haastattelussa.

Kulujen kasvu on sellainen, että sitä ei pysty mitenkään kuromaan kiinni.

Vaikka tulevasta talvesta ja sähkön hinnasta on varoiteltu vähintään viime kesästä lähtien, tilanne on kriisiytynyt nyt, kun marraskuun sähkölaskut ovat tulleet maksuun.

Ja todella, nyt maksamme vasta marraskuun kulutusta ja kylmät talvikuukaudet ovat vasta tulossa.

Yritysten ja kotitalouksien hätä sähkön korkeiden hintojen kanssa on todellinen.

Jos yrityskentässä joudutaan sähkön hinnan vuoksi ajamaan laajemmin liiketoimintaa alas, menetämme samalla valtavan määrän osaamista ja investointeja.

Maataloustuottajien ahdingolla on esimerkiksi suora yhteys ruuantuotantoon ja sitä kautta yhteiskunnan huoltovarmuuteen.

Sähkökriisi koettelee myös kotitalouksia todella epäoikeudenmukaisesti.

Osa voi olla lähes huoletta, jos edullinen määräaikainen sähkösopimus on vielä voimassa tai asumismuoto on sellainen, että sähkön kulutus on maltillista.

Toisilla tilanne voi olla lähes mahdoton, jos sähköstä maksaa markkinahintaa ja asunto lämpiää pääasiassa sähköllä. Oli sitten kyse eläkeläisistä, yksinhuoltajista tai lapsiperheistä, niin kenenkään taloudenpito ei ole mitoitettu sähkölaskun moninkertaistumiseen.

Sähkön hinnan vaikutukset ovat lähes sattumanvaraisia. Omilla toimilla on vain vähän osuutta tilanteeseen.

Sähkölaskut ajavat pahimmillaan yritykset ja kotitaloudet sellaiseen ahdinkoon, että jäljelle jää vain velkaa ja pettymyksiä. Yhteiskunta köyhtyy ja näivettyy.

Kasvava tunne epäoikeudenmukaisuudesta uhkaa pahimmillaan yhteiskuntarauhaa.

Tämä tietysti on Venäjän hallinnon tarkoituskin. Energia on ase länsimaiden yhtenäisyyttä vastaan.

Elinkeinoministeriö esittelee maanantaina ehdotuksensa mahdollisista tukimalleista, miten sähkökriisiä voidaan helpottaa.

Hyviä vaihtoehtoja ei juuri ole tarjolla.

Julkisuudessa on ratkaisuksi esitetty muun muassa sähkön hintakattoa, laskutusmallia, veroratkaisuja ja valtionlainan lisäystä – kaikissa vaihtoehdoissa on omat ongelmansa.

Avainasemassa ovat sähköyhtiöt.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kritisoi perjantaina voimakkaasti yhtiöiden voitontavoittelua.

”Niiden yhtiöiden moraali, jotka tekevät rahaa Ukrainan sodalla, on alhaisinta mitä minä tiedän”, Lintilä tykitti.

Kaikkien toimijoiden pitää kantaa nyt yhteiskuntavastuutaan, nyt sitä odotetaan sähköyhtiöiltä.