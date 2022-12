Kristiina Salonen (sd.) on ollut paitsi suosittu omassa maakunnassaan, myös eduskunnan sisällä.

Satakunnan maakuntajohtajaksi perjantaina valitulla raumalaiskansanedustaja Kristiina Salosella ei ole vihamiehiä. Kolmen kauden kansanedustajalle moinen poliittinen sädekehä on harvinaisuus, sillä kovimmille paikoille käydään ankaraa nokkimistaistelua. Näissä kisoissa poltettuja siltoja on vaikea rakentaa uudestaan.

Eräänlaiseksi puoluetoverien tunnustukseksi voidaan katsoa Salosen valinta sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaksi.

Kääntöpuoleksi maakunnassa on tosin nähty sekin, ettei Salosella ole ollut henkilökohtaista työntöä kovaan kisaan ministeripaikoista ja siten kiilautumisesta päätöksenteon kovimpaan ytimeen maakunnan hyväksi.

Nyt nämä asetelmat koetaan pikemminkin maakuntajohtajan vahvuudeksi. Kristiina Salonen on tervetullut niin poliittiseen kuin virkakoneistoon Satakunnan edunvalvojana ilman kylmiä kättelyitä ja väkinäisiä hymyjä.

Satakunnan aiemmat maakuntajohtajat Pekka Turunen (kok.), Pertti Rajala (sd.) ja viimeksi Asko Aro-Heinilä (sd.) ovat kukin johtaneet maakuntaliittoa ja edunvalvontaa omilla tyyleillään. Värikäs Turunen sai paljon aikaan impulsiivisilla otteillaan, Rajala puolestaan loi organisaatioon yhtenäisyyttä oman rauhallisen tyylinsä ansiosta, ja viimeksi Aro-Heinilä keskittyi asiajohtamiseen.

Maakuntajohtaja on kuitenkin vain yksi ratas koneistossa, jolla pyritään edesauttamaan maakunnan aluekehitystyötä ja menestystä. Kokonaisuus on paljon suurempi. Se ei keskity ainoastaan Satakuntaliiton toimistoon Porin Puuvillassa tai maakunnan poliitikkojen toimintaan. Mukana ovat esimerkiksi Satakunnan elinkeinoelämä ja teollisuus, joiden etuja Salosen ohella maakuntajohtajakisaan osallistunut Satakunnan Kauppakamarin Minna Nore on ansiokkaasti ajanut.

Valintapäivänään Kristiina Salonen painotti haastattelussaan maakunnan koulutuspolitiikan merkitystä. Hän nosti esille Satakunnan korkeakoulutettujen monia muita maakuntia vähäisemmän määrän ja painotti koulutuksen tarpeita niin yliopistollisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulutuksessa kuin ammatillisessa koulutuksessa. Samalla hän toi esiin Turun yliopiston huolestuttavat suunnitelmat toimintojen leikkaamisesta Rauman kampuksella tai Porin yliopistokeskuksessa.

Mielenkiintoisella tavalla uhka koulutusleikkauksista on saanut Satakuntaan ilmiön, jossa porilaiset ovat rientäneet puolustamaan Rauman opettajankoulutuslaitosta ja raumalaiset puolestaan Porin yliopistokeskusta. Asettelu on sikäli historiallinen, että maakunta on muodostunut tässä taistelussa yhtenäisemmäksi kuin koskaan.

Kyky ja halu koko maakunnan koulutuksen puolustamiseen yhtenäisenä rintamana on jatkossa hyödynnettävissä kaikkeen Satakunnan edunvalvontaan.

Täältä sinänsä surulliselta pohjalta on mahdollista saada uusi yhteistyön ilmapiiri. Siitä on uuden maakuntajohtajan hyvä ponnistaa.