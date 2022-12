Opiskelijat vastustavat Turun yliopiston säästösuunnitelmia kiivaasti, ja sille on painavia syitä

Toimivat tilat ja tiivis yhteisö heitetään romukuoppaan, jos Turun yliopiston säästösuunnitelmat toteutuvat sellaisenaan.

Turun yliopiston muun muassa Satakunnan kampuksiin kohdistuvista säästösuunnitelmista on puhuttu ja kirjoitettu paljon.

Aluksi uutisoitiin ennen kaikkea säästöaikeiden yllättävyydestä. Kun pätevistä opettajista on pulaa ja kädentaidot uhkaavat vähentyä, tuntuu erikoiselta, että juuri käsityökasvatuksesta ja opettajakoulutuksesta leikattaisiin. Rauman opettajakoulutuksen mahdollinen alasajo heijastuisi myös pahenevana sijaispulana Satakunnan päiväkoteihin ja kouluihin.

Yksi näkökulma keskustelussa on jäänyt muiden varjoon. Jos koulutuksesta säästetään, eniten kärsivät opiskelijat ja henkilökunta.

Ei olekaan ihme, että Rauman kampuksen opiskelijat vastustavat jyrkästi mahdollista Turun yliopiston etäkampuksistaan luopumista.

Harva haluaa muuttaa suurempaan ja kalliimpaan Turkuun. Moni kokee saavansa pienemmällä kampuksella laadukkaampaa ja yksilöllisempää opetusta. Toimivasta opiskeluympäristöstä ei myöskään haluta luopua.

Kukaan tuskin haluaa olla töissä organisaatiossa, jossa sama henkilö johtaisikin yhtäkkiä kaksinkertaista määrää tiimejä ja jonka taukohuoneeseen ei mahtuisi ruuhkaisimpina tunteita syömään. Tästä skenaariosta voi silti tulla totta.

Kysymyksen tilojen riittävyydestä on nostanut esiin esimerkiksi Rauman opettajaopiskelijoiden ainejärjestö Opekas ry:n puheenjohtaja Annika Lind (SK 19.11.), jonka mukaan Raumalla on yli puolet enemmän opettajaopiskelijoita kuin Turussa.

Huoli on perusteltu, sillä tilakysymykset tuntuvat unohtuvan säästöjä suunniteltaessa. Hyvä esimerkki on Porin lukio, jossa on lukioiden yhdistymisen jälkeen kärsitty esimerkiksi ruuhkaisesta ruokalasta, täpötäysistä käytävistä ja parkkipaikkojen puutteesta.

Kysymyksiä opiskelijoissa herättää myös se, miten opetusharjoittelut pystyttäisiin toteuttamaan, jos siirto Turkuun toteutuisi. Kaupungin vuokra-asuntomarkkinoillekin tulisi satoja asunnontarvitsijoita lisää, puhumattakaan siitä, jos opiskelijoita joutuisi siirtymään Turkuun myös Porin kampukselta.

Yliopistojen henkilökunnastakaan ei voida loputtomasti säästää. Jos vähäisemmällä henkilöstömäärällä yritetään väkisin pärjätä, uhkakuvana ovat valtavat massaluennot, sekä etäopetuksen ja itsenäisen opiskelun lisääntyminen. Tämä johtaa herkästi osaamisen heikentymiseen.

Lopullinen ratkaisu Porin ja Rauman yliopistokoulutuksen kohtalosta saadaan todennäköisesti vasta ensi vuoden puolella.

Päätöstä tehtäessä tulisi huomioida, saavutettaisiinko suunnitelluilla leikkauksilla todellista säästöä. Jos sivutuotteena syntyy lisää menoja ja alakuloa niin Satakunnan elinvoimalle kuin opiskelijoillekin, näin ei tapahdu.

Sen sijaan jäädään pahasti miinukselle.