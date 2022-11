Korkeakoulutuksen turvaaminen Satakunnassa on koko maakunnan edunvalvonta-asia.

Turun yliopisto on aloittanut muutosneuvottelut talouden tasapainottamiseksi vuosina 2023–2028.

Säästökohteina ovat esille nousseet Porin yliopistokeskus ja Rauman opettajakoulutus. Jälkimmäistä säästöt uhkaavat dramaattisesti. Vaihtoehdoksi on nostettu jopa opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelmien siirto Raumalta Turkuun ja käsityöopettajankoulutuksen lakkauttaminen.

Säästösuunnitelmat vaikuttavatkin enemmän hihasta vedetyiltä kuin harkitulta toimenpiteeltä. Tästä kertoo jo sekin, että Porin yliopistokeskukselle Turussa tehdyt suunnitelmat tulivat täydellisenä yllätyksenä (SK 2.11.).

Porin kaupunki tukee sekä Turun että Tampereen yliopistoja Porissa yhteensä 2,1 miljoonalla eurolla. Satakunnan korkeakoulusäätiö hankkii lahjoitusvaroja yrityksiltä ja yhteisöiltä Porin yliopistokeskuksessa toimivien yksiköiden tieteelliseen tutkimustyöhön, opetuksen monipuolistamiseen ja kansainvälistymiseen.

Korkeakoulutuksen kehittäminen on ollut sydämen asia myös yksityishenkilöille. Esimerkiksi viime vuonna Merikarvian Tuorilassa sekatavarakauppiaana aloittanut diplomikauppias Jukka Jylli lahjoitti noin miljoonan euron edestä rahasto-osuuksia ja kiinteistöjä Satakunnan korkeakoulusäätiölle.

Raumalla puolestaan Rauman kaupunki on tukenut yliopistolaitoksen taloutta ostamalla Seminaarinmäen vanhoja kiinteistöjä, joiden käytöstä Turun yliopisto on luopunut. Parhaillaan Rauman kaupunki harkitsee 1–2 miljoonan euron tukea Rauman OKL:n jatkolle.

Turun yliopiston rehtorin Jukka Kolan mukaan vuodelle 2023 pitäisi saada 1,5–2 miljoonan euron menovähennykset ja vuoteen 2028 korjattua yhteensä noin 15 miljoonan rahoitusvaje.

Rahoitusvajeen korjaaminen Porin yliopistokeskuksen ja Rauman OKL:n kustannuksella aiheuttaisi lisää rahoitusvajetta.

Porin ja Rauman kaupunkien yhteistyöhalukkuus rahoitukseen joutuu mahdollisissa leikkauksissa koetukselle.

Kokonaan oma lukunsa on täydellinen taloudellinen harkintakyvyttömyys edes pohtimalla Rauman OKL:n koulutuksen siirtoa Turkuun. Noin 1 300 raumalaisopiskelijan kampuksen siirto osaksi Turun opettajankoulutuksen vajaan 600 opiskelijan kampusta aiheuttaisi jättimäiset kiinteistökustannukset

Suunnitelmat Satakunnan korkeakoulutuksen typistämiseksi ovat pöyristyttäneet myös valtakunnallisesti.

Viimeksi Teollisuusliitto kritisoi Raumaa koskevia suunnitelmia. Liiton mielestä erityisesti käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelman lakkauttaminen on käsittämätön päätös, kun samaan aikaan yhteiskunnassa on huolestuttu kädentaitojen katoamisesta. Tällä on merkittäviä vaikutuksia myös työvoiman saatavuuteen eri aloilla.