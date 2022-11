Satakunnan isoille kaupungeille on yhteistä, että asuntojen vuokrataso on edullinen muuhun maahan verrattuna.

Porissa ja Raumalla asuminen vuokralla on edullisempaa, kun vuokratasoa verrataan muihin suuriin kaupunkeihin.

Mistä edulliset vuokrat kertovat? Tarkoittaako tämä, että maakunnan suuret kaupungit voisivat houkutella väestöä tai yrityksiä puoleensa, kun asuminen on edullisempaa.

Ikävä kyllä tällainen tulkinta ei vastaa todellisuutta.

Ennemmin edullinen vuokrataso kertoo alueen heikosta elinvoimaisuudesta.

Kun ei ole vetovoimaa, niin se heijastuu myös vuokriin, jotka ovat myös nousseet muuta maata hitaammin.

Asuntosijoittajat ovat päässeet silti hyviin tai kohtuullisiin tuottoprosentteihin, sillä myös asuntojen hankintahinnat ovat olleet edullisempia verrattuna muihin isoihin kaupunkeihin.

Hyvät vuokratuotot eivät ole enää jatkossa selviö varsinkin, jos sijoitusasunto sijaitsee kaupunkien keskustojen ulkopuolella.

Porin ja Rauman vapaarahoitteisessa vuokratarjonnassa kuljetaan mielenkiintoisesti vastakkaisiin suuntiin.

Porissa oli tarjolla vuosi sitten noin 850 vuokra-asuntoa, nyt noin 550. Raumalla oli tarjolla vuosi sitten noin 100 vuokra-asuntoa, nyt noin 250.

Kanalikaupungin lisääntynyt vuokratarjonta kertoo Olkiluodon ydinvoimalatyömaan hiljentymisestä.

Porin vähentynyt vuokratarjonta kertonee todennäköisesti opiskelijoiden paluusta kaupunkiin koronatauon jälkeen.

Satojen vuokra-asuntojen tarjonta kertoo silti markkinoista, joissa hyvistä vuokralaisista taistellaan – ja myös varmasti hinnalla.

Vaikka kiinteistövero ja energian hinta nousevat, asuntosijoittajien on vaikea siirtää nousevia kuluja suoraan vuokriin. Kun ostovoima vähenee, myös vuokralaiset katsovat tarkkaan, mihin on varaa.

Vuokrissa nähdään vähintään korotusyrityksiä ensi keväänä, kun taloyhtiöt pitävät yhtiökokouksiaan. Vastikkeisiin on tulossa merkittäviä korotuksia, joita yritetään siirtää vuokrien hintoihin.

Yksi vuokra-asumisen trendeistä on, että seniorit myyvät omistusasuntonsa ja muuttavat vuokralle lähelle palveluja.

Kun aiemmin erityisesti nuoret sukupolvet ovat valinneet ensimmäiseksi asumismuodoksi vuokralla olemisen, niin nyt osin samoja asuntoja havittelevat seniorit.

Asuntosijoittamisen yleistyminen on suosinut pienten kaupunkiasuntojen rakentamista. Kun sijoitusasunnot on laitettu vuokramarkkinoille, myös vuokra-asuminen on lisääntynyt.

Osaltaan oman kodin omistamisen ”pakko” on murtumassa, ja vuokra-asumisesta on muodostunut varteenotettava vaihtoehto.

Vuokra-asumisen lisääntyminen vastaa isoa yhteiskunnallista trendiä, jossa omistaminen vaihtuu vuokraamiseen.

