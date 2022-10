Satakunnan synkän väestöennusteen lonkerot ulottuvat myös joukkueurheiluun, jos parhaimmat osaajat imeytyvät vetovoimaisempiin paikkoihin ja maakunnan joukkueet jumiutuvat alempiin sarjoihin.

Porilainen jalkapallokausi sai surumielisen sinettinsä viime viikon lauantaina, kun Suomen miesten neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla eli Kolmosessa pelannut Toejoen Veikot putosi porrasta alemmaksi, Neloseen.

Aiemmin Musan Salama oli puolestaan pudonnut miesten Kolmoseen, eikä FC Jazz kyennyt sekään kovista odotuksistaan huolimatta nousemaan miesten Kakkosesta Ykköseen.

Keväällä taas salibandyssä Porin lippulaivajoukkue Karhut putosi Suomen miesten kärkisarjasta eli F-liigasta takaisin Divariin, ja pesäpallossa koettiin sielläkin satakuntalaisittain synkkä kohtalo, kun Kankaanpään Maila putosi miesten Superpesiksestä alas Ykköspesikseen kuluneena kesänä.

Liigassakin Ässät oli kauden 2021–2022 päätteeksi koko sarjataulukon kehnoin joukkue. Patakin olisi siis teoriassa voinut pudota alaspäin, jos miesten jääkiekkoliigasta olisi ylipäänsä mahdollista pudota.

Miesten jääkiekko on toki poikkeus, koska Liigassa on kyse ammattilaisurheilusta. Paikkakunnalla tai sen vetovoimalla ei ole silloin järisyttävää merkitystä, vaan keskiössä ovat palkka, seuraorganisaatio ja kiekkoilijan oma ura.

Amatööriurheilussa tilanne on toinen – etenkin, jos puhutaan muista kuin esimerkiksi Porin Narukerän tai Pesäkarhujen kaltaisista menestysjoukkueista, joissa voi saavuttaa jonkinlaisen merkkipaalun, esimerkiksi SM-mitalin.

Ongelmaksi muodostuu se, miten Satakuntaan saadaan houkuteltua hyviä pelaajia, valmentajia ja muita amatöörijoukkueurheilun osaajia, jos heitä ei tänne esimerkiksi työtarjonnan tai oman yliopiston eli vetovoiman perässä itsestään eksy.

Entisestään ongelma korostuu, jos maakunnan joukkueet vajoavat sarjaportaikossa alaspäin ja luiskahtavat limboon, josta on todella vaikea nousta takaisin kärkitasolle. Korpivaellus pitää kerman loitolla, ja siitä voi seurata noidankehä.

Usein sanotaan jonkinlaisena kiveen kirjoitettuna totuutena, että ”Porin kokoisessa kaupungissa” pitäisi olla menestyviä joukkueita lajissa kuin lajissa.

Totta onkin, että Pori on yhä väkiluvultaan Suomen kymmenenneksi suurin kaupunki. Väkiluvun, pinta-alan tai historian sijaan pitäisi kuitenkin keskittyä veto- ja pitovoimaan.

Esimerkiksi Nokia on reilulla 35 000 asukkaallaan rutkasti Poria pienempi paikkakunta, mutta sieltä ajaa vähän yli vartissa Tampereen – eli Suomen vetovoimaisimman kaupungin – keskustaan.

Ei Porinkaan sijainti Suomen huonoimmasta päästä ole, mutta Tampereen, Turun ja Helsingin muodostaman kasvukolmion ulkopuolella on yksinkertaisesti kyettävä erottautumaan joukosta tavalla tai toisella.

Ensisijaista on, että olosuhteiden pitäisi olla niin hyvät kuin mahdollista. Se on sisäistetty nimenomaan Tampereella, jossa urheilurakentamiseen on satsattu jopa häikäisevällä tavalla.

Tuloksena on vetovoimaa, pitovoimaa ja menestystä sekä roppakaupalla näkyvyyttä, joka vain ruokkii vetovoimaa, pitovoimaa ja menestystä entisestään.

Urheilun merkitys on ymmärretty, eikä sen mahdollistama kansallinen ja kansainvälinenkään näkyvyys ole vain sisukkaiden yksilöiden harteilla.

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan urheilutoimittaja.