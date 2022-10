Aluevaltuustossa katseet on syytä kääntää pitkälle tulevaisuuteen

Satakunta vanhenee ja väkiluku sukeltaa. Vuoden alusta voimaan astuvaa sotea hallinnoiva aluevaltuusto joutuu isojen haasteiden eteen.

Satakunta on vuonna 2040 uusimpien ennusteiden mukaan surullinen maakunta.

Maakunnan väkimäärä putoaa alle 200 000 asukkaan jo tulevan vuosikymmenen aikana. Satakunnan Kansa uutisoi aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n laskemat luvut perjantaina.

Suurimpia tekijöitä sukelluksen takana ovat tutut muuttotappio ja edelleen rajusti vanhentuva ikärakenne. Valitettavasti mikään ei viittaa siihen, että nämä trendit muuttuisivat toiseen suuntaan.

Maakunnan vetovoimaa muuttotappion lieventämiseksi ja vanhenemisen loiventamiseksi on yritetty parantaa ties millä keinoilla, mutta tulosta ei ole tullut. Tämä tietää jatkossa isoja ongelmia tai vähintäänkin valtavia haasteita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus astuu voimaan 1. tammikuuta.

Keväästä asti kokoontunut ja muutosta valmistellut aluevaltuusto saa silloin hallittavakseen sosiaalihuollon ja terveydenhoidon sekä pelastustoimen palvelut sisältävän hyvinvointialueen.

Aluksi toiminnot ja palvelut pysyvät ennallaan. Ajan kuluessa tilanne kuitenkin muuttuu, sillä aluevaltuuston tehtävä on järjestellä asiat uuteen uskoon.

Vuonna 2040 Satakunta on vanhentunut niin, että yli 85-vuotiaita on maakunnassa peräti 88 prosenttia enemmän kuin nyt. Samaan aikaan iso osa tästä iäkkäästä väestöstä asuttaa kaikkein pienempiä kuntia.

Sotea luodessa on korostettu, ettei ratkaisuissa voida katsoa pelkästään väestöpohjaa, vaan myös palveluntarve pitää ottaa huomioon. Tämä tarkoittaa, että pienenkin kunnan palvelut pitää hoitaa, jos väestö on suurilta osin ikääntynyt. Se on samalla myös eniten sote-palveluita tarvitseva kansanosa.

Kun yhdistetään Satakunnan tulevaisuuden näkymät ja sote, isketään lusikka melkoiseen soppaan.

Aluevaltuuston tulevaisuudessa tekemät muutokset eivät kaikkia miellytä, eikä niiden tekeminen ole helppoa. Kaunopuheita palveluiden säilymisestä on kuultu, mutta kun ratkaisuja pitää tehdä, joku joutuu varmasti kärsimään.

Ikääntyvän hyvinvointialueen ulkolaitojen hoitaminen vaatii joko poikkeuksellista kekseliäisyyttä tai karmivaa rahamäärää. Tiedossa on jo se, että raha tuskin on ratkaisu, sillä sitä ei ole ulkopuolelta tulossa.

Budjetti on olemassa, ja ratkaisut on tehtävä sen raameissa. Kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja ne tuskin ovat.

” Ikääntyvän hyvinvointialueen ulkolaitojen hoitaminen vaatii joko poikkeuksellista kekseliäisyyttä tai karmivaa rahamäärää.