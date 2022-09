Onko palloiluhallihankkeen hyväksyminen päättäjille nyt helpompaa, kun asetetusta budjetista pystyttiin ”säästämään”?

Voi hyvin olla, että Isonmäen palloiluhallin oikea rakentamisen aika on juuri nyt.

Kaupunginvaltuuston asettamaa kattohintaa – 25,6 miljoonaa euroa – on syystä kritisoitu. Vaikka vertailu on vaikeaa, usealla paikkakunnalla vastaavia hallihankkeita on rakennettu selvästi huokeammalla.

Mutta paljon on muuttunut sen jälkeen, kun kattohinta asetettiin. Rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet voimakkaasti ja se on heijastunut rakennuskustannuksiin.

Nyt tilanne on, että kustannusten nousu on tasaantunut, osassa materiaaleista hinnat ovat jopa laskeneet.

Kehitys seuraa kysynnän ja tarjonnan -lakia, jossa hinnat laskevat, kun rakentaminen hyytyy.

Rakennuskustannusten näkökulmasta palloiluhallin rakentaminen voisi olla perusteltua aloittaa.

Kaikki kolme palloiluhallin neuvotteluvaiheeseen valittua urakoitsijaa pystyivät tarjoamaan urakan kattohintaa halvemmalla, vaikka vuositasolla rakennuskustannukset ovat nousseet rajusti.

Tämä kertoo, että kattohinta on ollut todella korkealla, koska hintojen noususta huolimatta se pystyttiin alittamaan.

Tekninen lautakunta käsittelee urakoitsijan valintaa ensi tiistain kokouksessa. Urakoitsijaksi esitetään YIT Suomea, joka antoi halvimman tavoitehinnan, noin 21,8 miljoonaan euroa. Hintakatto alitettiin 3,8 miljoonalla eurolla.

Jos lautakunta hyväksyy urakoitsijan, alkaa kehitysvaihe, jossa haetaan muun muassa rakennuslupa.

Porin kannalta on erinomaista, että kaupunki kehittyy ja uusia palveluja tulee tarjolle.

Ilman soraääniä hanke ei ole edennyt, sillä jo toukokuussa valtuuston tilinpäätöskokouksessa palloiluhallin kustannuksia kauhisteltiin. Vasemmistoliitto ehdotti reilu viikko sitten teknisessä lautakunnassa aikalisää koko hankkeelle. Ehdotus kaatui äänestyksessä 9–3.

Psykologisesti on tärkeää, että asetettu hintakatto alitettiin. Päättäjien on helpompi hyväksyä asia, kun budjetista näennäisesti ”säästetään”.

Kehitysvaihe toivottavasti antaa lisää vastauksia, sillä edelleen on epäselvää, mihin tarpeeseen ja tarkoitukseen Poriin ollaan rakentamassa 3 000 katsojan palloiluhallia.

Pohdittavaa on myös sijaintipaikassa, jossa on paljon eri toimintoja ja todennäköinen parkkipaikkaongelma.

Ylipäätään nyt ollaan rakentamassa yksittäistä palloiluhallia, mutta näköpiirissä on myös urheilutalon peruskorjaus ja laajennus, urheilustadionin remontti sekä toiveita jalkapallostadionista että katetusta tekojäästä.

Onko niin, että kaikki palvelut ovat erillisiä, eikä hyötyjä haeta esimerkiksi yhdistämällä toimintoja?

Kun uutta rakennetaan, olisi tärkeää myös vähentää kaupungin hallussa olevia vanhoja neliöitä, jotta käyttökustannukset eivät koko ajan nousisi ja rasittaisi kuntataloutta.

” Psykologisesti on tärkeää, että asetettu hintakatto alitettiin. Päättäjien on helpompi hyväksyä asia, kun budjetista näennäisesti ”säästetään”.