Voimalaitosinvestoinnin osakkaat saanevat hyvitystä vuosien viivästyksestä.

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) rakennuttama Olkiluoto 3 -ydinvoimalan arvo on muutamassa kuukaudessa noussut merkittävästi ja ydinvoimatuotanto on lisännyt kannatustaan.

Eurajoen voimalaitos on 1 600 megawatin sähkötehollaan erittäin merkittävä tekijä Suomen sähkömarkkinoilla. Käynnistyessään Olkiluoto 3 ja tuotannossa olevat kaksi voimalaitosta kattavat nykyisestä sähkönkulutuksesta noin kolmanneksen.

Erityisesti moni sähkölämmittäjä toivoo ja odottaa, että voimalaitoksen suunniteltu säännöllisen tuotannon aloitus 10. joulukuuta ei enää siirtyisi.

Voimala on nyt koekäyttövaiheessa ja tuotanto saattaa vielä vaihdella merkittävästi lähikuukausien aikana.

Olkiluodon tuotanto ei yksinään ole ratkaiseva tekijä, sillä sähköntuonnilla Ruotsista ja Norjasta on Suomen sähköhuollossa merkittävä osuus. Tuonti Venäjältä on loppunut.

Kulunut hokema on, että sähkö tulee töpselistä, mihin niitä voimalaitoksia tarvitaan. Orastava sähkökriisi osoittaa, että korkea elintaso edellyttää vahvaa omaa energiantuotantoa ja investointeja.

Yli vuosikymmenen alkuperäisestä aikataulustaan viivästynyt Olkiluoto 3 -investointi on saanut vuosien kuluessa arvostelua ja suoranaista ilkuntaa. Se on ollut myös taloudellisesti raskas koettelemus osakkaille, kun tuotannon aloitus on dramaattisesti viivästynyt.

Laitoksen osakesarjalla on neljä omistajayhtiötä, joista suurin on teollisuuden energiayhtiö Pohjolan Voima Oyj noin 60 prosentin osuudella.

Fortumin osuus on 25 prosenttia.

Vähemmistöosakkaina ovat Oy Mankala Ab, joka on Helsingin kaupungin energiayhtiö Helenin yhtiö sekä EPV Energia Oy, jossa on osakkaina parikymmentä paikallista energiayhtiötä ja yrityksiä.

Olkiluoto 1- ja 2 -voimaloiden osakkaana on mainittujen yhtiöiden lisäksi Kemira.

TVO ilmoitti viime vuoden vuosikertomuksessaan Olkiluoto 3:n investointikustannusten olevan tähän mennessä noin 5,7 miljardia euroa.

Investointi on mittava, mutta voikin siis vielä olla edullinen ja hyvinkin tuottava osakkailleen.

Samanlaisten EPR-painevesireaktorilaitosten kustannustaso esimerkiksi Ranskassa ja Iso-Britanniassa on kertaluokkaa korkeampi, yli 10 miljardia.

Olkiluoto 3 on suunniteltu 60 vuoden käyttöiälle, joten omistajille on luvassa pitkäksi aikaa investoinneilleen katetta, jos oletuksena on nykyinen hintataso.