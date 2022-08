Lentoliikenne sai lupauksen tuesta, mutta maksajista on vielä suuri epätietoisuus

Porin kaupunki tavoittelee mallia, jossa alueen muut kunnat maksaisivat kolmasosan lentoliikenteen kuluista. On äärimmäisen epätodennäköistä, että tällaista halukkuutta löytyisi maakunnasta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) lupaus tukea Porin ja Helsingin välisiä reittilentoja on askel oikeudenmukaisempaan suuntaan.

On ollut vaikea ymmärtää sitä, että valtio tukee useita muita maakuntakenttiä, mutta ei Poria.

Viisi maakuntakenttää sai väliaikaiseksi tarkoitettua tukea koronan vuoksi, mutta nyt valtion ostopalvelulentoja kilpailutetaan Jyväskylään, Kokkola-Pietarsaareen, Kemi-Tornioon, Kajaaniin ja Joensuuhun.

Miksi Pori ei ole tähän asti ollut tässä joukossa mukana?

Saarikon mukaan ei ole olemassa yhtenäistä käytäntöä maakuntakenttien tukemisesta.

Tämä tarkoittaa, että kyse on ollut poliittisesta harkinnasta, jossa satakuntalaiset edunvalvojat on ohitettu.

Ministerin sanaa ei ole syytä epäillä, mutta paljon on vielä epävarmalla pohjalla.

Julkisuuteen on tullut, että Pori tavoittelee mallia, jossa kulupotti jaettaisiin kolmeen osaan kaupungin, valtion ja alueen muiden kuntien kesken.

Mallin järkevyyttä voi kyseenalaistaa kahdesta näkökulmasta.

Miksi Pori pyytää heti lähtökohtaisesti vähemmän kuin esimerkiksi muille tukea saaville annetaan?

Viiden maakuntakentän tukemiseen on nyt käytetty yhteensä 40 miljoonaa euroa verovaroja. Pori on pyytämässä noin miljoonaa vuosittain, jota voi luonnehtia hyvinkin vaatimattomaksi tukipotiksi suhteessa siihen, mitä muut ovat saaneet.

Kovin hyvää kaupungin neuvottelustrategiasta ei kerro, että tavoitteet laitetaan heti alas ja kortit paljastetaan saman tien.

Toinen ongelma on kulujen vyörytys muille alueen kunnille.

Jos on ollut kova työ saada valtiota mukaan tukemaan lentoliikennettä, niin muiden kuntien sitouttaminen maksajiksi on lähes mahdotonta.

Aikaisemminkaan tällaista halukkuutta ei ole ollut, joten on vaikea kuvitella, mistä yhteinen tahto nyt syntyisi.

Eripura ja riitely alkaisivat viimeistään silloin, kun maksuvelvoitetta yritettäisiin jakaa kuntien kesken. Kaikille kelpaavaa, oikeudenmukaista jakokaavaa on hyvin vaikea löytää.

Lupaus lentoliikenteen tukemisesta on erinomainen päänavaus. Lentokenttä pysyy Porissa ja samalla myös Ilmailuopiston toiminta jatkuu kaupungissa.

Työtä on jatkettava, sillä mitään valmista ei ole vielä käsissä. Vaatimustasoa on nostettava ja tavoiteltava asemaa, joka muillakin maakuntakentillä on.

Ei ole mitään syytä, miksi Porin olisi tyydyttävä vähempään. Alueita pitää kohdella yhdenvertaisesti.

