Sähkön hinta huitelee sellaisissa lukemissa, että kaikki eivät selviä laskuista. Poikkeustilanne vaatii yhteiskunnan apua.

Tulevasta talvesta tulee vaikea.

Varmaa on, että energian hinta on korkealla. Ydin löytyy maakaasun niukkuudesta, kun Venäjä tarkoituksellisesti yrittää saada eurooppalaisia polvilleen vähentämällä kaasutoimituksia. Niukkuus maakaasusta nostaa myös sähkön hintaa, sillä kaasulla tehdään sähköä.

On mahdollista, että sähkön tarjontaa joudutaan sääntelemään Suomessa.

Jos säännöstely ei tehoa tarpeeksi, seuraavana keinona ovat tarkoitukselliset sähkökatkot.

Ajatus tällaisesta keinosta tuntuu kovin kaukaiselta maailmassa, jossa olemme tottuneet siihen, että sähkökatkot ovat muinaishistoriaa ainakin kaupunkialueilla.

Sähkökatkojen mahdollisuutta ei kannata suurennella, sillä tällaiset suunnitelmat ovat viranomaisten ja yhtiöiden normaalia varautumista kriisiaikoihin, mutta ajan kuva se on.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) korosti kuluvalla viikolla, että sähkönsaannin rajoittaminen on epätodennäköistä.

Yksi iso palanen energian riittävyydessä Olkiluoto 3:n käynnistyminen.

OL3 tuottaa toimiessaan noin 14 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa. Kyseessä on valtava lisäys sähkön tarjonnassa.

Olkiluodon kolmen ydinvoimalan kontolla on lähes kolmasosa Suomen sähköstä.

OL3:n tuottamalla sähköllä tuskin on suurta vaikutusta sähkön hintaan, sillä markkinat ovat tuotannon jo laskeneet hintoihin. Jos tuotannon aloitus viivästyy edelleen, sillä on hintoja korottava vaikutus.

OL3 nostaa energian omavaraisuuden yli 90 prosenttiin. Näköpiirissä on jo energiaomavaraisuus, samalla kun fossiilisten energianlähteiden käyttö vähentyy dramaattisesti.

Suomessa ja muualla Euroopassa on tehty isoja virheitä energiapolitiikassa. Tilanteeseen on tulossa muutos, osin toki pakotettuna.

Uusiutuvaan energiantuotantoon on tehty investointeja koko 2010-luku ja ne auttavat jo nykyisessä tilanteessa. Jos näitä investointeja ei olisi tehty esimerkiksi tuulivoimaan, olisimme todella vaikeassa paikassa.

Energian tuotantoa ja riittävyyttä leimaa lyhyellä aikavälillä suuri huolestuneisuus, mutta pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät.

Sähkön hinnannousu kohtelee suomalaisia kovin eriarvoisesti ja ajaa ahtaalla olevat entistä vaikeampaan asemaan.

Suoran sähkölämmityksen varassa olevista kaikki eivät pysty suoriutumaan sähkölaskujen noususta.

Tilanne on niin poikkeuksellinen, että yhteiskunnan väliintuloa tarvitaan. Hallitus on väläytellyt keinona esimerkiksi sähkön hintakattoa tai arvonlisäveron laskemista.

Molempia ratkaisuehdotuksia on kritisoitu, mutta jotain on yritettävä. Teoilla on jo kiire, sillä elokuun hellepäivät ovat kohta ohi.