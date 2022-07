Näin meitä sumutetaan – liikeyritykset mainostavat vastuullisuuttaan ja vihreyttään, mutta niiden tuotteet ovat kiinalaista halpatuotantoa

Kiina sortaa vähemmistöjä, polkee ihmisoikeuksia ja uhkailee muita maita sekä rikkoo työntekijöiden oikeuksia ja saastuttaa rajusti maapallon ilmastoa.

Suomeen on rantautunut jälleen uusi tanskalainen kauppaketju. Sen imago on erittäin hygge. Termi tarkoittaa pohjoismaista mukavuuden ja kodikkuuden tunnetta sekä hyvinvointia ja seesteistä mielialaa. Myös ruotsalaisen Ikean liiketoiminta perustuu samanlaisiin mielikuviin.

Kodin sisustukseen ja designiin keskittyvän tanskalaisketjun tyylikkäissä myymälöissä on kiva asioida. Taustalla soi klassinen musiikki, ja tuotteiden houkuttelevassa esillepanossa korostetaan eettisyyttä ja ekologisuutta. Kaikki näyttää varsin vastuulliselta ja vihreältä.

Hinnat ovat edullisia. Esimerkiksi suomalaisia Jukka-puuleluja muistuttava perässä vedettävä puinen lintu maksaa vain 4,88 euroa. Selittävä tekijä on valmistusmaa. Se on Kiina.

Ranskalainen mekko ja sveitsiläinen pannu ”made in China”

Yritykset tapaavat selittää tuotteidensa kiinalaista alkuperää sillä, että heidän käyttämiensä valmistajien toiminta on todettu turvalliseksi ja varmistettu vastuulliseksi.

Näin voi olla. Se ei kuitenkaan hälvennä sitä tosiasiaa, että totalitaarisena valtiona Kiina sortaa julmasti vähemmistöjä, polkee räikeästi ihmisoikeuksia, uhkailee muita maita ja rikkoo työntekijöiden oikeuksia sekä saastuttaa rajusti maapallon ilmastoa, eikä tilanne ole menossa parempaa suuntaan – päinvastoin.

Näinä aikoina juuri kukaan ei ostaisi lapselleen venäläistä puulelua tai potkupukua, vaikka se olisi olevinaan miten asiallisissa oloissa tuotettu. Sen sijaan kiinalaisia ostetaan. Porilaisessa asusteliikkeessä on tarjolla jopa kastejuhlaan sopivia somia vauvamekkoja tuotenimellä ja brändillä, joka viittaa lähinnä Ranskaan. Oikeasti mekot ovat kiinalaisia.

Porilaisessa marketissa oli puolestaan kaupan edullisia ”sveitsiläisiä” Swiss-paistinpannuja. Niitä markkinoitiin Sveitsin lipulla ja alppimaisemilla. Todellisuudessa pannut ovat kiinalaista halpatuotantoa.

Näin yritysmaailma luo mielikuvia, jotka eivät vastaa todellisuutta. Kauppiaat johtavat kuluttajia harhaan.

Valmistusmaan kysyjää pidetään usein outona nipottajana

Valmistusmaasta ei välitetä, koska ”kaikki on joka tapauksessa valmistettu Kiinassa.” Markkinoilta alkaa olla mahdotonta löytää ainakaan kohtuulliseen hintaan puhelinta tai polkupyörää, joka ei olisi made in China.

Jos tuoteseloste ei asiaa kerro, ja asiakas esimerkiksi vaatekaupassa kysyy ostoharkinnassa olevan asusteen alkuperämaata, myyjä pudistelee yleensä päätään. Hän ei tiedä sitä. Lisäksi kysymystä pidetään usein kummallisena nipottamisena.

Tavalliselle kuluttajalle Kiinassa ja muissa diktatuureissa valmistettujen tuotteiden boikotointi on kuitenkin ainoa tapa edistää globaaleja eettisiä ja ekologisia arvoja. Se tulee lyhyellä aikavälillä kalliiksi, mutta pitemmän päälle kannattavaksi. Yksi suomalainen tuote tapaa olla viittä kiinalaista kestävämpi.

Joissakin maissa on vihdoin herätty vastarintaan. Liettuassa maan hallinto on tiivistänyt suhteita Taiwaniin, jota Kiina pitää itselleen kuuluvana, ja kehottanut kansalaisia välttämään kiinalaisia tuotteita. Kiina ryhtyi tietenkin heti ankariin rankaisutoimiin. Se on maan tapa.

Suomalaisten rahat menevät Pohjoismaihin ja Aasiaan

Toinen kysymys kuuluu, miksi Suomen kauppakeskukset ovat täynnä Kiinassa ja muualla Aasiassa valmistettua tavaraa myyviä tanskalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia ketjumyymälöitä?

Se ei ole ollenkaan hyggeä eikä edistä ilmastotavoitteita saati Suomen ja suomalaisten hyvinvointia.