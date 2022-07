Porin kaupunginjohtajan paikka vaikuttaa kiinnostavan melko laajalti. On silti arvoitus, kuinka moni lopulta lähtee julkiseen hakuprosessiin.

Suomi-Areenan yksi yllättävimmistä esiintymisistä käytiin suljettujen ovien takana.

Porin kaupungin kutsuvierasvastaanotolla tervetuliaispuhetta astelivat pitämään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen (sd.) ja valtuuston puheenjohtaja Mari Kaunistola (kok.).

Odotuksissa oli perinteistä juhlapuhejargonia, jossa kehutaan Poria kuluvan viikon pääkaupungiksi. Toki moni odotti, että valtaisan näkyvyyden saanut porisuhdeneuvoja Luukkone voi jotenkin näkyä vastaanoton ohjelmassa.

Silti tervetuliaispuhe pääsi yllättämään.

Laulainen ja Kaunistola sanailivat hienosti yhteen ja markkinoivat vaikutusvaltaiselle yleisölle, että Pori hakee nyt uutta kaupunginjohtajaa.

Mukaan otettiin videoklippi, jossa tiedusteltiin porisuhdeneuvojan haluja kaupunginjohtajaksi. Vastaus oli ytimekäs:

– En hakis.

Yleisön joukosta saatiin vielä eläköityvän kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen kommentit, jossa hän suositteli hakemaan työhön, josta juuri on väistynyt.

Hienosti käsikirjoitettu esiintyminen oli erinomaista Porin markkinointia. Pori näytti parastaan.

Kaupunginjohtajahaku on odotetusti tullut esiin areenaviikon taustakeskusteluissa. Tiedossa on, että konsulttiyhtiö on aloittanut mahdollisten hakijoiden kartoittamisen, mutta samalla eri vaikuttajatahot ovat tuoneet esiin suosikkejaan.

Kiinnostusta löytyy, mutta on eri asia, kuinka moni pohtijoista ja mahdollisista hakijoista lopulta lähtee julkiseen hakuprosessiin.

Toinen taustakeskusteluissa esiin tullut aihe on ollut Suomi-Areenan tulevaisuus.

Asia on ollut säännöllisesti esillä lähes joka vuosi, mutta nyt aihe on ajankohtainen, koska sopimuskausi päättyy ensi kesään.

Tiedossa on, että Porin kaupunki ja MTV3 ovat neuvotelleet asiasta kuluvalla viikolla. Kaupungilla on huhuttu, että Suomi-Areenasta haluttaisiin kiertävä tapahtuma eri kaupungeissa.

Porille tällainen malli tuskin sopii, mutta jotain muutoksia on varmasti tulossa.

Suomi-Areena sai kritiikkiä painetun käsiohjelman puuttumisesta. Syyksi kerrottiin ympäristönsuojelu ja se, että ohjelma ei olisi ajan tasalla.

Aikaisempina vuosina ohjelman painaminen toki onnistui, mutta ei painetun ohjelman puute muodostunut merkittäväksi ongelmaksi, sillä väkeä riitti hyvin suurimpaan osaan tilaisuuksista.

Pitkäaikaisella areenakävijällä ja median moniottelijalla Jussi Lähteellä oli selkeä näkemys siitä, mikä on areenan isoin ongelma.

– Porilaisissa karaokebaareissa on aivan liian vähän Dingon biisejä!

