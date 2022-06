Bioenergo on hakenut energiainvestointitukea, mutta jos metsäenergia määritellään uusiutumattomaksi, tukea ei voida myöntää.

Meri-Poriin biojalostamoa suunnittelevat olivat hyvin toiveikkaita vielä noin kuukausi sitten.

– Rakennustyöt voitaisiin saada alkuun jo ensi vuonna, kommentoi Bioenergon toimitusjohtaja Tuomas Saarinen (SK 13.5.)

Ajatus perustui osin siihen, että työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) haetusta investointituesta saataisiin päätös kesän alussa. Bioenergo on hakenut hankkeelleen tukea 39 miljoonaa euroa.

Ei mennyt, kuten ajatus oli.

Todennäköistä on, että tukipäätöksiä tehdään vasta syksyllä.

Taustalla on Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan linjaus siitä, että metsäenergia ei olisi uusiutuvaa energiaa.

Linjaus muuttaa ajatuksen metsien hyödyntämisestä totaalisesti.

Bioenergon tapaus on malliesimerkki siitä, minkälaisia vaikutuksia linjauksella voisi olla. Biojalostamon tarkoitus on käyttää raaka-aineenaan sahanpurua ja haketta. Kyseessä on siis metsäteollisuuden normaalin toiminnan yhteydessä syntyvistä raaka-aineiden sivuvirroista.

Bioenergo on markkinoinut tehdastaan vihreänä hankkeena, jonka vuoksi metsistä ei kaadeta yhtään puuta.

Ympäristövaliokunnan kanta kuitenkin estää esimerkiksi TEM:n investointituen myöntämisen, sillä tuella tähdätään hiilineutraaleihin ja fossiilittomiin energiaratkaisuihin.

Jos esimerkiksi puuhake määritellään uusiutumattomaksi, tukea ei voi myöntää biojalostamon kaltaisille hankkeille.

Ympäristövaliokunnan linjauksen taustalla vaikuttaa olevan ajattelu, jonka seurauksia ei ymmärretä. Asiaa katsotaan niiden jäsenmaiden näkökulmasta, joissa puustoa ei juuri ole tai se on vähäistä.

Vaikka määrittely metsäenergiasta ei ole kaikille jäsenmaille relevanttia, päätöksentekijöiden ei pitäisi tehdä esteitä puujätteen hyödyntämisestä muille.

Samalla asia on tietysti politisoitunut.

Ympäristövaliokunnan päätös on herättänyt tyrmistystä Suomessa, mutta myös Baltian maissa, Puolassa ja Saksassa.

Valistunut arvaus on, että linjaus vielä muuttuu parlamentin täysistunnossa, kun tieto vaikutuksien ongelmallisuudesta lisääntyy.

Ongelma on, että käsittely vie aikaa ja seisahduttaa TEM:n energiainvestointitukien myöntämisen, kun määritelmä metsäenergian uusiutuvuudesta on epäselvä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut energia- ja huoltovarmuuskysymykset päätöksenteon keskiöön.

Bioenergon mukaan heillä olisi molemmissa asioissa annettavaa.

On lyhytnäköistä haalia muualta maailmasta uusia energian lähteitä, jos voimme hyödyntää sahateollisuuden sivuvirtoja.

