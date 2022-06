Satakunnassa kuullaan ja koetaan parin vuoden tauon jälkeen uskomattoman kova kattaus.

Tänään lauantaina maassamme juhlitaan eri oppilaitoksista valmistuneita opiskelijoita ja peruskoulujaan päättäviä oppilaita.

Opiskelijoiden kesäloman alkaminen tietää myös kesätapahtumien heräämistä henkiin. Vaikka korona kurittaa edelleen, on ilmapiiri nyt aivan toisenlainen kuin kahtena edellisenä kesänä.

Porisperen mainoslause ”Ei ol peruus” kiteyttää hyvin tapahtumajärjestäjien tunnelman. Asenne on sellainen, että festareita ja muita kesätapahtumia ei olla hevillä perumassa tänä kesänä.

Peruuntumisuhkaa luo ainoastaan pääsylippujen mahdollinen heikko menekki. Ihmisillä on runsaasti patoutunutta juhlimisen tarvetta kahden heikon kesän jälkeen, mutta toisaalta osa pitää paluuta keikoille vieläkin ennenaikaisena.

Moni myös jättää lipun ostamisen viime hetkeen tapahtumien peruuntumisen tai oman sairastumisen pelossa. Se on tapahtumajärjestäjille huono asia, sillä ennakkolipunmyynnistä voidaan tehdä isojakin johtopäätöksiä, jos pohjakassa ei ole kunnossa. Esimerkiksi Rauman Rock In The City jouduttiin perumaan ennakkolippujen heikon menekin takia.

Oman lisävarjonsa tilanteeseen tuo Venäjän aloittama sota, joka on nostanut monien tuotteiden hintoja ja kiristänyt kotitalouksien rahapussien nyöriä. Juhlimisesta on helpompi säästää kuin välttämättömistä elintarvikkeista.

Juuri nyt näyttää kuitenkin lupaavalta. Satakunnassa Lainsuojattomat-festivaali aloittaa ensi viikolla karnevaalikesän, joka huipentuu elokuun lopussa venetsialaisiin. Väliin mahtuu monenlaista tapahtumaa lentonäytöksestä Kirvatsin Jytään, ja tietenkin Pori Jazzin konserttien paluuta odotetaan perinteikkäässä jazzkaupungissa kovalla innolla.

Satakunnassa järjestetäänkin kesällä ennätysmäärä festivaaleja. Raumanmeren Juhannus tuo lavalle muiden muassa Robin Schulzin ja JVG:n, Porin Iskelmä-festivaali marssittaa estradille Juha Tapion, Kaija Koon, Lauri Tähkän ja Behmin, Pori Jazz tuo valokeilaan John Legendin ja Simply Redin, Karmarock tietenkin Maj Karman sekä Porispere The Hellacoptersin, Tehosekoittimen, Amorphiksen ja Haloo Helsingin.

Rock In The City peruttiin Raumalla, mutta Porissa rokataan. Nimibändejä ovat muiden muassa Uriah Heep, Eppu Normaali, Stam1na ja Blind Channel.

Uskomattoman kova kattaus yhteen kesään!

Toiveissa onkin, että Satakunnassa saadaan nauttia tänä suvena pitkästä aikaa kunnon festarikesästä ilman rajoituksia. Se tietää tervetullutta piristystä maakunnan matkailulle, ravintola-alalle ja lukuisille muille toimijoille.

Otetaan kesästä taas ilo irti asiaankuuluvalla tavalla. Festariportit auki ja asenne kuntoon, tätä kesää ei olla perumassa.