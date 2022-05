Ostovoiman hiipuminen voi suunnata matkailua jälleen Yyteriin

Arvostelu pysäköintialueen muuttumisesta maksulliseksi ja vaarallisesta kurvista kertovat pohjimmiltaan myönteisestä kehityksestä. Väkeä liikkuu enemmän.

Yyterin kesästä näyttää jälleen tulevan vilkas.

Odotetusti osa kotimaan matkailusta suuntautuu nyt myös ulkomaille, mutta vaikutus on todennäköisesti odotettua pienempi.

Samaan aikaan varsinkin eurooppalaiset turistit vilkastuttavat jossain määrin Suomen kesää. Osa on silti poissa, sillä esimerkiksi venäläisten ja kiinalaisten matkailu hiipuu selvästi.

Inflaatio ja kuluttajahintojen raju nousu heijastuvat jo nyt palkansaajien reaaliansioihin. Tilastokeskuksen ennakkotiedot kertovat, että reaaliansiot laskivat 2,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Vastaavaa kehitystä ei ole nähty koko 2000-luvulla.

Ostovoiman heikkeneminen on iso syy sille, että lentolippujen ostamisen sijaan katsotaan matkakohteita Suomesta.

Yyterissä tapahtuu jälleen paljon, kun kaupunki laittaa euroja alueen kehittämiseen. Jo tehdyistä investoinneista tukevat, leveät ja esteettömät lankongit ovat olleet erinomainen ratkaisu kulkemiseen sannoilla.

Kesäksi valmistuu uusi kevyen liikenteen väylä hotellille, uusia pysäköintipaikkoja tehdään Sipintielle ja alueelle tulee myös kaksi uutta maastopyöräreittiä.

Punaisen tuvan tilalle rakennetaan myöhemmin uusi inforakennus, eikä venelaituriakaan ole unohdettu, mutta nyt sen sijaintipaikaksi suunnitellaan Herrainpäivien aluetta.

Yyterin alueelle tehtävät satsaukset ovat niin isoja, että ne herättävät varmasti myös kritiikkiä esimerkiksi alueen yrittäjien suosimisesta.

Toisaalta juuri tämä on myös investointien tarkoitus. Yyteristä on tarkoitus tehdä niin houkutteleva, että se vetää turistien lisäksi paikalle myös uusia palveluntarjoajia. Näinhän on jo käynyt, josta hyvänä esimerkkinä on Herrainpäivien lomakylän uusi nousu.

Kritiikkiä on annettu myös hotellin pysäköintialueen muuttumisesta maksulliseksi ja vaaralliseksi koetusta Yyterinsantojentien jyrkästä mutkasta heti käännyttäessä valtatieltä Yyteriin.

Arvostelu kertoo pohjimmiltaan myönteisestä kehityksestä.

Hotellin edessä oleva maksuton pysäköintialue on itse asiassa epätoivottavaa. Maksullisuus on normaalia ja kertoo, että käyttäjiä on paljon.

Onko tieratkaisussa otettu huomioon kasvaneet liikennemäärät?

Ely-keskuksen antama patenttivastaus valtuustoaloitteeseen nimeää syyksi liian kovat ajonopeudet.

Yyterin sannoille on vuosien aikana rakennettu lasten leikkipaikkoja ja ison maailman tuntua tuovia opastemerkkejä.

Yyterin kehitykseen kuuluu muutos. Jos haluamme turistivirtoja ja euroja Poriin, pitää muutokseen myös sopeutua. Kaikki ei voi olla ennallaan.

Samalla on ymmärrettävä Yyterin arvo.

Kunnat hakevat jopa epätoivoisesti turisteille ja muille vieraille hienoa näytettävää, niin sanottua vau-efektiä. Porissa tähän ei ole tarvetta. Riittää kun menee paikan päälle Yyteriin.