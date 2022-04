Yksi ominaisuus on ylitse muiden, kun Porin tulevaa kaupunginjohtajaa spekuloidaan

Satakunnan Kansan julkaisema ehdokasanalyysi oli kovin miesvoittoinen, mutta taustalta löytyy useita vahvoja ja varteenotettavia naisia.

Porin tulevan kaupunginjohtajan tärkein ominaisuus on Pori-kytkös.

Vain hieman liioitellen hakijan osaamisella, puoluetaustalla tai kehitysvisioilla tuntuu olevan vain pieni rooli, kun uutta kaupunginjohtajaehdokkaita pohditaan.

Tämä on näkynyt aiemmissa kaupungin johtajavalinnoissa, mutta myös esimerkiksi Satakunnan Kansan analyysissä, jossa kartoitettiin mahdollisia kaupunginjohtajia.

SK:n artikkelia varten haastateltiin laaja joukko kuntapäättäjiä ja virkamiehiä. Ymmärrettävää on, että tuttuja ihmisiä on helpompi nimetä ehdokkaiksi.

Kääntöpuolena on näköalattomuus ja jopa umpimielisyys.

Ei ole missään nimessä eduksi, että Pori leimautuu paikaksi, jossa vain porilainen saa töitä.

Ja vaikka välillä niin tuntuisi, kaikki viisaus ei asu vain porilaisissa päissä.

SK:n ehdokasanalyysin julkaisun jälkeen taustakeskusteluissa on tullut esiin lisää nimiä, Pori-kytköksellä toki.

Yksi huomio analyysistä oli, että joukkio oli kovin miehinen. Ehdokkaiden joukossa oli vain yksi nainen, ministeri Krista Kiuru (sd.).

Emme tiedä, haluaako Kiuru virkaan, mutta vahvoilla hän on.

Ratkaisu ei ole yksinkertainen, sillä Kiurun harteilla on ollut iso osa demarien vaalimenestyksestä Porissa ja Satakunnassa.

Demareilla on kysyntää Kiurun osaamiselle myös valtakunnan johtotehtävissä, sillä hänen neuvottelumaratoniensa edessä ei vastapuoli ole juuri voittoja kerännyt.

Onhan niitä muitakin mahdollisia naisia.

Porin kaupungin entinen toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio on joutunut vaikeaan paikkaan Rovaniemen kaupunginjohtajana.

Vainio on yrittänyt setviä kaupungin sijoitussotkuja, mutta on kohdannut erittäin kovaa vastustusta ja ollut jopa ajojahdin kohteena.

Olisiko hänellä haluja palata seesteisempään Poriin, vaikka hän on ilmeisesti pääsemässä niskan päälle Rovaniemellä?

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamies Katja Palonen on tuttu nimi eri spekulaatioista ja hän sympatiseeraa kotiseutuaan, mutta todellinen halu mahdolliseen paluuseen ei ole tiedossa.

Yksi villi kortti on Auran kunnanjohtaja Terhi Källi, joka on syntyisin Kankaanpäästä, mutta käynyt koulunsa Porissa. Kytkös siis on.

Porissa kaivataan tulevalta kaupunginjohtajalta osaamista erityisesti elinkeinopolitiikassa, kun sote-kokonaisuus siirtyy aluehallinnolle.

Tarvitsemme lisää investointeja, yrittäjyyttä ja työpaikkoja.

Yksi mahdollinen nimi mieskaartiin on Nokian nykyinen kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Satakunta on tuttu viime vuosituhannen puolelta, jolloin hän toimi Huittisten kunnanjohtajana. Uraan mahtuisi vielä yksi muutos.

Näkökulmasta riippuen merkityksetön tai tärkeä Pori-kytköskin löytyy, sillä Väätäisen puoliso on porilainen ja heillä on tiettävästi myös asunto Porissa.

Kirjoittaja on porilaissyntyinen vastaava päätoimittaja.

