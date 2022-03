Toteutuessaan vanadiinilaitos olisi hankkeen vetäjien mukaan hiilineutraali ja ympäristöystävällinen. Tämä olisi yhtiölle kilpailuetu, mutta toisi myös Poria esiin ympäristöasioiden edelläkävijänä.

Porin vanadiinilaitoshankkeesta tuli yllättäen kiinnostava myös muualla Euroopassa.

Vanadiini on Euroopan komission kriittisten raaka-aineiden listalla, koska metallilla on suuri taloudellinen merkitys ja sen saatavuuteen liittyy suuria riskejä.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja talouspakotteet asetettiin, riskit laukesivat.

Venäjän vanadiinituotanto poistuu länsimarkkinoilta – ja samalla lisää edelleen Tahkoluodon vanadiinihankkeen tärkeyttä.

Kiina on maailman suurin vanadiinin tuottaja reilulla 60 prosentin osuudella ja Venäjän osuus on ollut vajaat 20 prosenttia.

Vanadiinia käytetään energian varastointiratkaisuissa ja vahvistetuissa terästangoissa. Vanadiinia testataan myös sähköautojen akuissa.

Vastaavaa vanadiinilaitoshanketta ei ole vireillä Euroopassa.

Ainutlaatuisuutta korostaa, että tuotantoa varten ei tarvitse avata uutta kaivosta, eikä käynnistää louhintaa tai rikastamista.

Teräskuona laivataan muun muassa Pohjois-Ruotsista, ja kuona muutetaan vanadiiniksi sekä sementissä käytettäviksi sivutuotteiksi.

Suljetun kierron ansiosta päästöjä mereen ei tule, eikä tuotannosta synny mitään, jota ei voitaisi käyttää hyödyksi.

Tämä on huikea kilpailuetu, mutta myös ympäristöystävällinen.

Hankkeen kiinnostavuudesta ja merkittävyydestä kertoo, että vanadiinitehdas on suunnitteilla olevien kärkihankkeiden joukossa Suomessa.

Uskottavuutta luo myös se, että hankkeen takana olevien australialaisyhtiöiden ydinhenkilöt vierailivat ensimmäistä kertaa Porissa.

Lopullinen investointipäätös on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden lopulla, mutta nyt näyttää hyvältä.

Vanadiinilaitoshanke on monella tasolla ajankohtainen ja sille on kysyntää. On suuri työvoitto, että tällainen tehdas on valinnut sijaintipaikakseen Porin Tahkoluodon.

Toteutuessaan 300 miljoonan euron investointi luo ympärilleen työtä, toimeliaisuutta ja hyvinvointia. Tämä kaikki heijastuu myös alueen yrittäjiin ja kuntalaisiin.

Porilaisessa teollisuuskentässä tapahtuu nyt paljon. Cupori sai uudet pääomistajat, Luvatan investoinnit ovat valmistumassa, Boliden satsaa Mäntyluodon satamaan ja Bioenergo ilmoitti viime viikolla saaneensa varmistettua rahoituksen.

Suunta on erinomainen.

